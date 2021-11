Nieuwe Ford Ranger, inclusief lekkere dikke diesel

Mede dankzij input van klanten heeft Ford de nieuwe Ranger aangepakt. En dit is het resultaat geworden.

Geheel in lijn met de nieuwste modellen van Ford, oogt ook de nieuwe Ranger weer fris. Maar het is meer dan alleen wat nieuwe bumpers, verse koplampen en achterlichten. Ford zegt daadwerkelijk naar klanten te hebben geluisterd om de pickup tot een nog fijner werkpaard te maken.

De Ranger moet alles kunnen. Je helpen met werk, comfort bieden voor het gezin tijdens je vrije tijd en je moet er zelf ook nog lol aan hebben als je alleen op pad bent. Daarvoor zijn zowel het chassis als de wielophanging van de nieuwe Ford Ranger opnieuw ontworpen. Het automerk spreekt over toegenomen comfort, ook als je met een zware lading op stap bent of als er een aanhanger gekoppeld is.

Naast verbeterde rijomstandigheden, vroegen klanten ook om meer vermogen en koppel volgens Ford. Daarom komt de nieuwe Ford Ranger met onder andere een 3.0-liter turbodiesel waarmee die twee vliegen in één klap worden gevangen. In totaal zijn er met de lancering drie, inclusief deze drie liter, turbodiesels verkrijgbaar. De andere twee motoren zijn de Single-Turbo en Bi-Turbo 2.0-liter viercilinder.

Het interieur is eveneens strakgetrokken. Met onder meer de toevoeging van een 10,1-inch of 12-inch touchscreen (afhankelijk of je de optie aanvinkt of niet) in de middenconsole.

Hoewel de aankondiging van de nieuwe Ford Ranger nu al is gedaan, duurt het nog wel even voordat deze op de markt verschijnt. Eind 2022 is het mogelijk om een bestelling te plaatsen. In het begin van 2023 vinden de eerste leveringen plaats. Je kunt dus nog een jaar lang sparen.