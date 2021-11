Voel je miljonair met de Ferrari Daytona SP3 configurator

Om je gewoon een idee te geven heeft Ferrari de configurator van de Daytona SP3 online gezet.

Het enige doel dat het dient is dat jij kan uitvogelen wat zoal mogelijk is qua configuratie. Want met een productieslot van 599 stuks en het feit dat de auto allang is uitverkocht, is de Ferrari Daytona SP3 configurator meer een gimmick dan een noodzakelijke toevoeging.

En zelfs als de SP3 niet uitverkocht was, dan had je nog weinig kans gemaakt om er eentje te kunnen kopen. De auto valt binnen de Icona-series. Ferrari geeft alleen de meest trouwe klanten de mogelijkheid om een auto binnen deze reeks te kopen. Klanten die zo’n beetje elk model nieuw kopen, om maar krediet op te bouwen bij de Italiaanse autofabrikant. Uiteindelijk profiteert die klant er op de lange termijn zelf van. Modellen binnen de Icona-series zijn zo zeldzaam dat ze vaak voor meer dan de nieuwprijs worden verkocht.

Ferrari presenteerde Daytona SP3 in onder andere rood en wit, maar de configurator laat zien dat er nog zoveel meer mogelijk is. En stiekem blijft het altijd leuk om even te spelen met configuraties. De configurator is vrij uitgebreid en laat je spelen met allerlei mogelijkheden. Kortom, prima om even mee aan de slag te gaan met een kop koffie in de hand.