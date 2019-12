Deze 16 auto’s zien we niet meer terug in 2020

Het is een behoorlijke veldslag geweest. Deze auto's gaan uit productie en krijgen géén opvolger.





Dat automodellen komen en gaan is van alle tijden. Fabrikanten moeten met hun tijd mee. De wensen van de consument en de eisen van de overheden veranderen immers ook.

Het komt dus voor dat er auto’s uit productie gaan die niet meer terugkomen. Elk jaar blikken we bij Autoblog even terug op deze auto’s. Voor 2020 is er een heuse veldslag geweest met een flink bloedbad als resultaat. Een enorm aantal modellen zal volgend jaar niet meer terug keren. Dit zijn er 16:

Mercedes-Benz S65 AMG (V222)

Gisteren werd de S-klasse al in het zonnetje gezet. De nieuwe generatie komt eraan, dus logisch dat Mercedes wat snoeit in het huidige aanbod. De S65 AMG gaan we uiteraard heel erg missen. De twaalfcilinder is al erg lang in productie: sinds 2003. In de tussentijd werd het blok weliswaar wat aangepast, maar de basis bleef gelijk. Het meest indrukwekkende is niet zozeer het vermogen (630 pk), maar het koppel: 1.000 Nm! Dat was overigens ook nog eens begrensd om te voorkomen dat de aandrijfassen na een paar keer gasgeven metalen wokkels zijn.

Cadillac CTS-V

Ha, leuk zo’n dikke pokersedan als de S65 AMG, maar het is zeker niet de krachtigste pokersedan die uit productie is gegaan. De Cadillac CTS heeft namelijk nóg meer vermogen. De 6.2 V8 met mechanische compressor is namelijk goed voor 640 pk. Het is dan nog een vrij relaxte motor, want vermogens tot 1.000 betrouwbare pk’s zijn geen probleem. Het is overigens niet alleen maar een snelle auto in een rechte lijn, ook de wegligging was briljant. De CTS is overigens in zijn geheel uit productie gegaan en vervangen door de CT5. Daar is ook een snelle versie van de CT5-V, maar die is aanzienlijk minder krachtig.

Jaguar XJ (X351)

Met de laatste generatie van de jaguar XJ heeft Jaguar een geweldige gok genomen. Het traditionele design dat al jarenlang succesvol was, werd overboord gekieperd ten faveure van een veel gewaagder design. Wat bleek: het zou 10 jaar vers blijven! Nog altijd is de XJ een zeer verfrissende verschijning. Er is ook geen auto die erop lijkt. Wat dat betreft is het een van de beste ontwerpen van Ian Callum. De XJ krijgt overigens wel een opvolger, maar dat schijnt een andere type auto te worden.

Fiat 124 Spider (348)

Onlangs hebben we al een ‘In Memoriam’ geschreven over de Fiat 124 Spider en Abarth 124 Spider. Natuurlijk is het logisch dat de auto uit productie genomen is. Er werden er te weinig van verkocht. Carlos Tavares staat bekend als een zeer efficiënte manager en heeft niet zoveel sentiment voor de leukere automobiel. Jammer voor ons liefhebbers, maar voor FCA zal de komst van Tavares een zegen zijn. Overigens is de 124 niet de enige Fiat die niet meer terugkomt in 2020, ook de 500L zal niet meer terugkeren.

Een hoop Opels

Waar Tavares ook al mee bezig was, was alle GM-genen uit de Opel range roeien. Er zijn drie Opels die we niet meer terug gaan zien . Ten eerste de Opel Mokka, waarvan het maar de vraag was waarom die het nog zolang heeft volgehouden. De Opel Karl is wel opmerkelijk, want dat was een zeer populaire auto. De marges op de in Zuid-Korea gebouwde Karl waren gewoonweg te laag en het was natuurlijk een GM product. De laatste is de Adam, Opels poging tot het maken van een premium hatchback, waar het merk behoorlijk in slaagde.

Jeep Cherokee (KL)

Een van de meest belangrijke auto’s uit de geschiedenis van Jeep is de Cherokee. Het was eigenlijk een van de eerste SUV’s zoals deze tegenwoordig heel populair is: stoer design, praktisch en niet al te groot. Ook in Nederland deden de eerste (en in mindere mate de tweede) generatie het niet onaardig. Met name dankzij de CO2-uitstoot was de Cherokee niet meer interessant. De benzinevariant koste 85 mille, waarvan 50 mille BPM-toeslag. In de VS wordt de auto nog wel verkocht.

Alle Infiniti’s

Infiniti is een van de merken die populairder leek te zijn toen ze nog niet officieel in Nederland te koop waren. De EX en FX crossovers waren destijds best in trek op de grijze markt. Toen Infiniti naar Europa kwam, brak er net een financiële crisis uit en waren grote dorstige auto’s niet meer in trek. Infiniti kon lastig van de grond komen, want de kleinste motor die ze aanvankelijk leverden was een 3.7 V6. Later kwamen er kleinere modellen bij met zuinigere motoren, waaronder zelfs diesels. Op de dominante Red Bulls van Sebastian Vettel prijkte het Infiniti logo (er was zelfs een Infiniti Vettel Edition). Uiteindelijk maakte het niets uit. Ondanks dat Infiniti aardige auto’s in de aanbieding had staan, waren er nauwelijks mensen voor te porren.

Alfa Romeo 4C Spider (960)

We zullen wel nooit weten welke verdovende middelen er gebruikt werden bij het hoofdkantoor van Alfa Romeo. Het merk had maar twee (!) modellen in de showroom. In plaats van een middenklasser of crossover kwam Alfa Romeo met een tweezits sportwagen met een koolstofvezel chassis. De auto is in samenwerking met illustere namen als Maserati en Dallara ontwikkeld. Het eindresultaat was ronduit spectaculair. Uiteraard was de markt erg klein voor dit type auto. De 4C vloog dan ook niet uit de showrooms. De Coupé was al een tijdje uit productie, de Spider werd onlangs uit zijn lijden verlost. Mocht je nog een nieuwe wensen, er schijnen links en rechts nog wat voorraadexemplaren te koop te staan.

Benzinegestookte Audi S-modellen

Het verhaal gaat dat Audi enorm veel dikke diesels verkocht en dat er vraag was naar extra sportieve modellen. Er is vraag naar en wie is Audi om daar niet aan te voldoen? Op zich niet erg, maar er is nu helemaal geen keuze meer. De S4, S5, S6 en S7 zijn nu allemaal voorzien van dezelfde V6 biturbodiesel. Een benzinevariant is níet meer mogelijk. Met name het feit dat er geen keuze is. De S4 en S5 zijn buiten Europa leverbaar met een 3.0 TFSI met 354 pk, terwijl de S6 en S7 een 2.9 liter Porsche V6 hebben met 450 pk. Er is overigens een uitzondering, kopers van een S5 Cabrio krijgen wel weer een benzinegestookte V6.

BMW 1 Serie met standaardaandrijving (F20)

Bij ons op de redactie hebben we in de hoek een poef waar @jaapiyo de afgelopen maanden non-stop aan het huilen is. Ondanks dat hij niet in de markt was voor een 1 Serie, valt het verlies hem zwaar. De 1 Serie heeft nu niet de USP die het eerst wel had. Aan de andere kant: de 1 Serie heeft niet altijd dat USP goed weten uit te spelen op de zescilinders na, uiteraard. De nieuwe 1 Serie (F40) rijdt stiekem heel erg goed, dus we moeten nog maar bezien of BMW daadwerkelijk zoveel klanten eraan gaat verliezen.

DS 3

Op dit moment is DS aan het renoveren. Het merk begon aanvankelijk als typenaam, maar is nu een heus premium merk. Op dit moment zijn daar de DS 3 Crossback (waaronder een elektrische uitvoering) en DS 7. De DS 4 en DS 5 waren al uit productie genomen, ook de DS 3 zal niet meer terugkomen. Op zich logisch: alle drie de auto’s waren aanvankelijk Citroëns.

Ford C-Max

Ford was rijkelijk laat met hun midi-MPV. Aanvankelijk heette de auto Focus C-Max, bij de eerste facelift werd de naam ongedoopt tot C-Max, in lijn met de toen inmiddels verschenen S-Max. De C-Max was een van de strakker sturende MPV’s. Met de tweede generatie was er zelfs een duurzame variant, de C-Max Energi. Het heeft echter niet mogen baten. De familieman moet nu kiezen uit een Focus Estate of Kuga. De Ford Edge is overigens ook uit het Nederlandse gamma gehaald.

VW Sportsvan

Niet alleen de Midi-MPV is uit de gratie, ook de net-niet-midi-MPV. De Golf Sportsvan begon zijn carrière als Volkswagen Golf Plus. Het was een Golf met een beetje meer. Met name in een beetje meer hoofdruimte, kofferruimte en een gemakkelijkere instap. De auto kon rekenen op redelijk wat belangstelling. Het moment dat Volkswagen de showrooms vol parkeerde met allerlei crossovers, was het gauw gedaan met de populariteit van de inmiddels tot Sportsvan omgedoopte Golf Plus.

Volkswagen Sharan

Huh? De Sharan? Was die er dan nog? Jazeker! De MPV van Volkswagen werd aan het begin van dit jaar nog nieuw geleverd. Het gamma was al ernstig uitgekleed: er waren alleen hele luxe modellen te bestellen met een 1.4 TSI of 2.0 TDI, beide met 150 pk. Net als de Midi-MPV is de fullsize MPV ten onder gegaan aan de populariteit van de SUV en crossover. Zonde, want mensen met een grote familie kunnen de zevenzitter waarderen. De geheel identieke doch iets voordeligere Seat Alhambra is ook niet meer leverbaar.

Toyota GT86

Voor de goede orde, de Toyota GT86 wordt nog steeds gebouwd. In Nederland gaat de stekker helaas er wel uit. Toyota heeft nu de (aanzienlijk duurdere) GR Supra in de aanbieding. De GT86 hinkt een beetje op twee gedachtes. Het was de bedoeling om een eenvoudige en goedkope sportauto te ontwikkelen. In Nederland was de auto vrij prijzig, waardoor de amper 200 pk sterke GT86 het moest opnemen tegen heftige hot hatches met 250 pk of meer. Als klap op de vuurpijl hadden die veel meer koppel en waren ze praktischer bovendien. Subaru Nederland was overigens al gestopt met de identieke BRZ.

Subaru Levorg

Een andere Subaru die met pensioen mag, is de Levorg. Wederom was dit een kwestie van goede auto, die behept werd door matige marketing en vooral een hoge prijsstelling. Kort door de bocht is de Levorg een Impreza WRX met 1.6T boxermotor en stationwagon carrosserie. Precies wat Japanners en Europeanen graag zien, zou je denken. De auto werd geen groot succes. Een opvolger wordt vooralsnog niet verwacht.

Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet

De Evoque Cabrio is een DWDD tafelgast op wielen. Enorm veel pretenties, maar het voegt niets toe. Een cabrio op basis van een crossover is sowieso al een raar idee. Het grote probleem van de Evoque was diens prijsstelling. Op basis van (doorontwikkelde) Ford-techniek kon je voor 80 mille instappen. Tachtigduizend euro.

Kia Venga – Carens

Waarschijnlijk heb je nooit geweten dat ze er überhaupt waren. Nu zijn ze er niet meer. De Venga en Carens waren inmiddels al behoorlijk op leeftijd. De techniek was behoorlijk verouderd, waardoor de prijzen stegen (hogere CO2-uitstoot is meer BPM is een hogere vraagprijs). Het zijn geweldige occasions om aan te raden op verjaardagen. Ze vragen of een 1 Serie, 159 of leuke Peugeot voor weinig een verstandige keuze is. Dan zeg je ‘Nee’ en raad je de Kia Venga en Carens aan. Die kopen ze vervolgens niet en hebben ze veel onderhoudskosten aan de auto die ze wél hebben gekocht. Hadden ze maar een Kia Venga of Carens moeten kiezen. De Optima gaat er trouwens ook uit en de opvolger zal voorlopig niet naar Europa komen. Het zustermodel van de Optima, de Hyundai i40 is inmiddels ook met pensioen.

BMW i8 (I12)

Bij BMW zijn er meerdere modellen die geen opvolger krijgen. Althans, in naam. De 6 Serie familie heet nu 8 Serie. Wel is het klaar met de BMW i8. Net als bij de Alfa 4C was de Coupé al uit productie, begin volgend jaar trekt BMW de stekker uit de i8 Spider.