Special: Alfa Romeo 156 GTA Autodelta

De M3 rivaal die Alfa Romeo niet durfde te bouwen.





Zo rond de millenniumwisseling was er een overduidelijke vedette in de sportsedan klasse en dat was de BMW M3. Dat was nogal vreemd, want het was natuurlijk geen sedan. Je kon de M3 alleen bestellen als coupé en cabriolet. De coupé bood echter de meeste voordelen van een sedan met de looks van een coupé.

De Maatstaf

BMW had met de E46 M3 behoorlijke stappen gezet te opzichte van de concurrentie. Bij Audi en Mercedes-Benz liepen de RS4 en C43 AMG net op hun laatste benen. Gelukkig was daar Alfa Romeo dat orde op zaken ging stellen met de 156 GTA. En heftige bodykit, een hitsige Busso-V6, een briljant chassis en een van de mooiste koetswerken van de afgelopen 40 jaar autohistorie. Wat kon er in hemelsnaam misgaan? Welnu, BMW had meer stappen gezet dan Alfa Romeo. Nog niet zo heel erg lang geleden waren de twee rechtstreekse concurrenten, maar in 2001 was het gat vrij groot. Alfa Romeo gaf zich vrij snel gewonnen: de 156 GTA werd op de markt gebracht en vervolgens werd er niet veel meer aan gedaan. Sterker nog, de auto werd niet eens voorzien van een facelift!

N-Technologies

Dat er nog wel rek zat in de Alfa Romeo 156 GTA werd aangetoond door N-Technologies. Dat was destijds de racedivisie van de Fiat dat mede verantwoordelijk was voor 156 toerwagens. N-Technologies zag de potentie en pakte een 156 GTA bij de kladden. Het resultaat was de Alfa Romeo 156 GTAm. het slagvolume van de motor werd vergroot naar 3.548 cc. Het was een zogenaamde overvierkante motor: de boring (97 mm) was groter dan de slag (73 mm)> Het resultaat: een motor die met graagte in de toeren klimt. Bij 6.800 toeren stonden er 300 paarden te trappelen om de 156 voorwaarts te bewegen. Om het vermogen een beetje kwijt te kunnen werd er een sperdifferentieel gemonteerd. De 156 GTA stond op 19″ velgen met 235/35 19 banden. Het onderstel werd ook aangepast middels Eibach veren en Bilstein dempers. De remmerij kwam uiteraard van de firma Brembo.

Autodelta UK

Gelukkig is daar de tuningsbranche nog. Voor sommigen heeft tuning een nare bijsmaak, voor anderen is het een religie. Tuning kan werkelijk alle kanten opgaan : van een spoiler op een Toyota Paseo tot een Brabus S-Klasse met 900 pk sterke V12. Autodelta zit meer richting de kant van Brabus, alhoewel je de meest smakeloze stukken plastic kon uitzoeken voor je Alfa Romeo. Maak overigens niet de fout door te denken dat we met Autodelta het raceteam van weleer bedoelen, het gaat nu om Autodelta UK, de Britse Alfa Romeo tuner die tot op de dag vandaag nog bestaat, alhoewel ze op het moment weinig nieuwe producten op de markt brengen. Het is tegenwoordig voornamelijk een postorder bedrijf voor gekkies die te veel geld in oude 159’s pompen.

Alfa Romeo 156 Super 2000

De Alfa Romeo 156 was een zeer populaire auto. De auto is een beetje gepositioneerd tussen de ‘normale’ merken en de premium merken. Dus de leaser kan kiezen uit een BMW 3 Serie met stof, wieldoppen en 116 pk sterke schraapmotor, of een Alfa 156 met 144 pk, 17″ wielen en MOMO-leder. Autodelta heet voldoende spulletjes in de aanbieding om jouw 156 net even wat unieker te maken. Op het moment dat Alfa Romeo besluit de 156 GTA niet meer te voorzien van updates en niet eens de Italdesign facelift mee te geven, gaat Autodelta zelf aan de slag. Qua inspiratie hoeft Autodelta het niet ver te zoeken, want de raceauto’s van Alfa Romeo, die nota bene GTA heten, krijgen wél een grondige facelift. Gekke Italianen ook altijd.

Autodelta 156 GTA AM

In 2004 is het dan eindelijk zover. Dan wordt namelijk op Earls Court de 156 GTA AM aan het grote publiek getoond. Qua uiterlijk is het een combinatie van de 156 GTA racewagen en de creatie van N. Technologies. We zien de nieuwe neus met unieke (en diepe) voorbumper, een flinke bodykit met dikke sideskirts en een heftige achterbumper met vier vuistdikke uitlaten. De Busso motor is nu nóg verder vergroot, ditmaal tot 3.7 liter. Helemaal bovenaan de toerenrange worden er 328 paarden losgelaten op de voorwielen. het maximale koppel bedraagt 353 Nm. Daarmee komt de 156 GTA AM heel dicht bij de M3 (343 pk en 350 Nm).

Om het vermogen allemaal kwijt te kunnen, wordt ook de 156 GTA AM voorzien van een sperdifferentieel. deze werd geheel in eigen huis door Autodelta ontwikkeld. Ook het onderstel werd herzien met andere veren, dempers en andere delen in de ophanging. De remmen zijn van AP Racing en meten 355 mm, in plaats van de standaard 330 mm grote Brembo’s.

Alfa Romeo 156 Sportwagon GTA Autodelta

Alfa Romeo kan het waarderen wat Autodelta doet en zoekt toenadering met de ijverige Britten. Een absoluut topmodel ontwikkelen is een zeer dure aangelegenheid en de kans voor succes is niet altijd even groot. Dat is ook precies de reden dat de 147 GTA en 156 GTA na de introductie nauwelijks meer zijn aangepast. Dat er kans is op een ‘officieel’ Autodelta Alfa Romeo wordt bevestigd op de Salon van `Genève in 2004. Daar staat de Alfa Romeo 156 Sportwagon Autodelta te schitteren. In technisch opzicht heeft deze variant het meeste weg van de N. Technologies variant met producten van Bilstein, Eibach en Brembo. De motorkap is van koolstofvezel, de velgen van BBS.

Autodelta 156 GTA AM Super

Uiteindelijk zou het bij deze ‘concept’ blijven. Autodelta verkoopt links en rechts behoorlijk wat producten voor de 147, 156 en GT: drie auto’s die in technisch opzicht veel op elkaar lijken. Aanvankelijk heeft Autodelta voor de 147 GTA en 156 GTA een 3.5 of 3.7 conversiekit en voor de GT een supercharger. Nu kun je die twee natuurlijk ook combineren. Het resultaat was meer dan 400 pk op de voorwielen! We komen nu in de krochten van de tuningsindustrie terecht. Er schijnen er een paar gebouwd te zijn, maar hoeveel: dat weet niemand.

De officiële Autodelta Alfa Romeo’s zullen er uiteindelijk nooit komen. Sowieso liep de 156 al op zijn einde. Autodelta maakt ook items voor de 159 en Brera, waarvan sommige Alfa Romeo dealers zelfs de compressor-kits voor de 2.2 en 3.2 verkopen. Niet veel later wordt het vrij stil rondom Autodelta. Waarschijnlijk ook omdat Alfa Romeo relatief weinig nieuwe modellen levert. Wat dat betreft hopen we dat Autodelta toch weer de moed vindt om een Giulia aan te passen. De basis is immers beter dan ooit en ondanks dat de snelle 3 Series zeer goede auto’s zijn, is een alternatief van Alfa Romeo meer dan welkom.

