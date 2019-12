Elon Musk wil tunnel alleen voor EV’s

Het is toch ook een visionair.





De mensen die verandering willen aanbrengen zitten het langst. Dat is het geval van de Tweede Kamer bijvoorbeeld het geval, want Geert Wilders staat op nummer drie als het gaat om langst zittende kamerleden.

Alhoewel Elon Musk een compleet andere gedachtegoed heeft, is hij een van de langst zittende CEO’s op het moment. In tegenstelling tot de bekende automotive ‘Honcho’s’ doet Musk alles net even anders dan anders. Zijn presentaties zijn dynamisch en verlopen niet altijd vlekkeloos. Een ding heeft hij wel gemeen met Ome Geert: hij gebruikt Twitter om in contact te blijven met zijn achterban.

Zo heeft Elon Musk weer een nieuw proefballonetje opgelaten. Zijn nieuwste idee is namelijk een gedeelte van het wegennet ondergronds te maken. Deze tunnels moeten dan bestand zijn tegen aarbevingen en dergelijke, zodat wij met zijn allen veilig aan de verkeerde kant van het gras kunnen reizen:

Build super safe, Earthquake-proof tunnels under cities to solve traffic — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019

Maar uiteraard is de tunnel alleen voor voorbedachte mensen. Zijn visie is dat de tunnels enkel en alleen gebruikt mogen worden door elektrische auto’s. Dit om schadelijke gassen van de uitstoot erbuiten te houden. Goed idee? Of heeft Elon overduidelijk een sigaretje te veel gerookt?