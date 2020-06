Deze Aston Martin Vanquish heeft een nieuwe neus nodig

Toen de Australische bestuurder de neus van deze Aston Martin Vanquish vernaggelde, ging ze er maar met de benenwagen vandoor.

Er zijn twee redenen waarom je voor een Aston Martin Vanquish zou kiezen. Dat glorieuze koetswerk en die prachtige V12. En laat nou net dat koetswerk bij deze Vanquish een probleem vormen. De neus is namelijk compleet ingedeukt en maakt de foto voor Aston Martin-liefhebbers bijna pijnlijk om te zien.

Maar wat is hier aan de hand? Dat is vooralsnog niet helemaal duidelijk. De foto’s komen van de Australische politie, die iets meer kunnen vertellen over wat er aan de hand is. Zij schrijven dat een vrouw met links afsloeg in de Aston Martin Vanquish, om met de neus tegen een paaltje bij een tramhalte in de middenberm te knallen. Het gebeurde rond middernacht, waarschijnlijk zal ze claimen het paaltje niet te hebben gezien. Wat opvallend is, aangezien het paaltje zo te zien redelijk opvalt. Met fluorescerend wit, geel én rood zal de paal waarschijnlijk als een kerstboompje oplichten op de Collin Street te Melbourne.

Maar goed, het hoofdpersoon van het verhaal zag de paal en de bijbehorende tramhalte dus over het hoofd, met de gecrashte Vanquish als gevolg. De bumper en motorkap kunnen zo te zien worden weggegooid. Of die heerlijke V12 het zonder kleerscheuren heeft overleefd is niet duidelijk, het zou ons niets verbazen als de radiator bij de botsing is gesneuveld.

Of er drugs in het spel zijn of dat de bestuurder simpelweg het gaspedaal iets te ver indrukte, is niet duidelijk. De bestuurder is er namelijk vandoor gevlucht. Haar 27-jarige passagier – tevens eigenaar van de Vanquish – liet ze daarbij achter. Die toen weer aan de politie moest uitleggen waarom zijn Vanquish ineens een stuk minder waard is geworden.