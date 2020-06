BMW schrapt wéér duizenden banen

BMW heeft het zelf over ‘ietsjes’ minder banen, maar eigenlijk is er in een jaar tijd tien procent van de banen verdwenen.

Het zijn zware tijden voor autofabrikanten. Enerzijds ligt de productie nog steeds niet op het oude niveau, anderzijds kopen mensen nu ook minder auto’s. Dat betekent minder inkomsten, dat betekent weer dat je in je kosten moet snijden. Of je moet minder winst willen maken, waar bedrijven vaak niet zo happig op zijn.

Vandaar dat autofabrikanten aankondigen in de banen te moeten snijden. Neem Volvo in april, of – net iets recenter – McLaren. Vandaag is het BMW die zegt in de banen te moeten snijden. Al zijn ze wel wat subtiel in hun persbericht. Ze hebben het over ‘personeelsmaatregelen voor een duurzame toekomst’. Van bepaalde 40-uurscontracten, worden er bijvoorbeeld twee uurtjes afgesnoept. En mensen kunnen vakantiedagen krijgen in plaats van bepaalde bonussen. Oh ja, en mensen die tegen hun pensioen aanhurken, kunnen vervroegd achter de geraniums gaan zitten.

Over dit vervroegde pensioneringsplan zijn ze wat vaag, maar nieuwssites als de Süddeutsche Zeitung hebben meer details. Het gaat namelijk om zesduizend banen. Dit is opvallend, afgelopen september zeiden ze namelijk evenveel banen te moeten schrappen. Afgelopen jaarwisseling had BMW nog zo’n 126.000 banen. Met andere woorden, binnen een jaar tijd heeft BMW ruim 9 procent van alle banen geschrapt.

BMW hoopt met deze maatregelen minder vatbaar te zijn voor ‘marktfluctuaties’, terwijl het ook kan blijven innoveren in de toekomst. We hopen maar dat ze gelijk hebben en dat er straks niet wéér zesduizend bannen geschrapt moeten worden…