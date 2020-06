Het gaat niet zo goed met JLR. Al jaren niet, overigens. Dus overwegen ze auto’s van de prijslijst te schrappen. Maar met welke auto moet Jaguar Land Rover stoppen?

Het is bijna traditioneel voor een Britse autofabrikant: geldproblemen. Of het nou Aston Martin is of McLaren, we kunnen nooit echt schrijven dat het financieel voor de wind gaat. En dat is best gek, want ze weten toch wel begeerlijke auto’s te maken. Al is deze half Britse schrijver misschien niet de meest onafhankelijke bron.

Jaguar Land Rover is nog zo’n Britse autofabrikant die al jaren rode cijfers schrijft. Ze maken geweldige auto’s die iedereen wil kopen, maar niemand echt daadwerkelijk koopt. Omdat het dit jaar wel erg slecht gaat, overwegen ze in de modellen te snoeien. Dat schrijft onder meer Automotive News Europe. In de komende weken moeten de plannen duidelijk worden.

Maar daarmee ontstaat de vraag: welke auto’s zou Jaguar Land Rover dan moeten schrappen? Een paar modellen sowieso niet. De Jaguar F-Type, bijvoorbeeld. Jaguar heeft gewoon een tweedeurs sportauto/GT nodig. Die GT is er sinds de Jaguar XK wegging niet meer, dus dan moet de F-Type op z’n minst wel blijven. Ook de Jaguar XJ lijkt geen waarschijnlijke kandidaat, achter de schermen werken ze inmiddels al jaren aan de elektrische opvolger hiervan.

Maar de kleinere sedannetjes, dan? Typisch de categorie die men wil, maar absoluut niet koopt. Men gaat eerder voor SUV’tje als de E-Pace. Al hebben de SUV’s van Jaguar kennelijk nog niet voor het gewenste effect kunnen zorgen.

Over SUV’s gesproken: Land Rover maakt alleen maar wagentjes in dit populaire segment. Hoeft er hier dan niet gesnoeid te worden? Nou, als het aan Jort Kelder ligt, mag hier één auto sowieso wel weg. Bij de BNR Nationale Autoshow zei hij namelijk dat de Land Rover Discovery wat hem betreft nog weinig toekomst heeft. En dat heeft alles te maken met de Land Rover Defender.

Deze Defender – waar Wouter eerder een rijtest over schreef – is volgens Kelder namelijk geen ‘echte’ Defender. Hij heeft zelf een oude ‘echte’, een Series IIA. Een ruige auto, zoals hij het noemt.

Die nieuwe Defender is veel te mooi. Als ik oesters ben gaan halen op het wad, dan ram ik met de vieze laarzen in de Defender. Dat gaat niet met zo’n luxe auto. Dat zei ik ook tegen JLR, die weer zeiden dat de nieuwe Defender een ander publiek heeft. Dit publiek houdt zichzelf voor de gek. Die zeggen dat ze een ruige auto willen, maar eigenlijk in de praktijk alle luxe willen. Jort Kelder

Kelder zegt het te begrijpen, maar vraagt zich tegelijkertijd af of het niet de Discovery was die eerder die rol innam in het JLR-gamma. ‘Die kan nu dus weg en kan je net zo goed voor de real deal gaan, de Defender’. Heeft Kelder hier onbewust de kopzorgen van Jaguar Land Rover opgelost?

Verder in deze aflevering van de Nationale Autoshow: SWOV-directeur Peter van der Knaap legt uit waarom 130 km/u rijden niet tot meer verkeersdoden leidt. En Wouter rijdt in de elektrische Mazda MX-30.