Deze auto is vernoemd naar een ski-resort

Mitsubishi komt met een serieuze conceptcar.

De unit draagt de naam ENGELBERG TOURER (caps is cool). Engelberg is een populair skiresort in de Zwitserse Alpen en staat bekend om de panoramische vergezichten en de prachtige, uitdagende pistes waar skiërs en snowboarders hun hart ophalen.

Waarom deze MITSUBISHI ENGELBERG TOURER die naam heeft gekregen? Het model moet garant staan voor uitstekende tractie en een vertrouwenwekkend rijgedrag op alle typen wegdek en in alle weersomstandigheden. Die eigenschappen worden vervolgens gecombineerd met een ‘groot’ elektrisch bereik, iets wat wel handig kan zijn als je naar een afgelegen skiresort op reis gaat.

De hybride Mitsubishi is ontworpen als elegante en functionele SUV, inclusief ruime cabine met drie zitrijen en diverse opbergmogelijkheden.

Voor de aandrijving van de ENGELBERG TOURER dient het Twin Motor PHEV-systeem dat in de Outlander PHEV is gekweekt en ontwikkeld, maar nu op alle fronten is geoptimaliseerd. Inclusief nieuwe technologie voor elektrificatie en vierwielaandrijving. Het batterijpakket met een grote capaciteit is gemonteerd in de bodem in het midden van de auto. Het Twin Motor-systeem bevat een efficiënte motor op de voor- en achteras. De benzinemotor is een 2,4-liter.

Tot slot dat ‘grote’ elektrische bereik. De elektrische actieradius bedraagt meer dan 70 km (volgens WLTP).. Gelukkig bedraagt de totale actieradius, in combinatie met een volle tank benzine, meer dan 700 km (volgens WLTP).