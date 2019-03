Fiat kan alleen nog variaties van de 500 maken

In-the-box thinking, zo rollen ze bij Fiat.

Je kan je er druk om maken, maar bij Fiat weten ze wel waar ze sterk in zijn. Kleine auto’s bouwen! Vandaar dat bijna het gehele gamma van Fiat bestaat uit variaties van de 500. En vandaar ook deze nieuwe conceptcar, uiteraard volledig elektrisch. Ze noemen het de Fiat Concept Centoventi. Die naam kunnen we uitleggen; Cento is 100, Venti is 20. En ja, Fiat viert inmiddels zijn 120-jarig bestaan, een mijlpaal die nog maar zeer weinig autofabrikanten op de wereld hebben bereikt.

Helaas gebruikt deze concept een modulair accupakket, waarbij je de range kan uitbreiden van 100 tot 500 kilometer. Je hoeft alleen even een extra accu te huren. Andere fabrikanten hebben al bewezen dat deze strategie niet werkt, maar Fiat heeft daar blijkbaar geen boodschap aan.

Verder kunnen we melden dat Fiat vele personalisatiemogelijkheden bij deze Centoventi wil bieden, iets wat we ook kennen van de 500. In dit geval wordt de auto in één kleur geleverd, daarna kan de klant van alles gaan aanpassen. Fiat noemt dit het 4U-programma.

Overigens is niet alleen het uiterlijk aanpasbaar, ook de binnenkant zal men naar wens kunnen inrichten.