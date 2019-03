Mazda CX-30 komt tussen de CX-3 en CX-5

Opvullen die handel.

Deze nieuwe compacte crossover SUV van Mazda, die perfect is gepositioneerd tussen de nog altijd populaire CX-3 en CX-5, geeft de klant nog meer keuze. De benaming is echter niet perfect gepositioneerd. Er is al een CX-4, maar blijkbaar is die naam exclusief voor de Chinese markt (ofzo). Wij moeten het dus doen met de naam CX-30.

Deze CX-30 borduurt qua design verder op de lancering van de nieuwe Mazda3 (eind 2018). De crossover krijgt een doorontwikkelde versie van Mazda’s vierwielaandrijving en G-Vectoring Control. Qua motoren kunnen we, net zoals bij de Mazda3, de SkyActiv-G benzinemotoren en SkyActiv-D diesels verwachten. Specifieke info over motoren, prijzen en data volgen later.