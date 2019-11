Deze auto’s met waardeloze proporties zijn half bekend

De compacte sedan op basis van B- of C-segment hatchbacks. Waarom ze meestal van geen kant kloppen en we vaak blij mogen zijn dat wij ze niet kregen. Toch zal het je verbazen hoe deze bekende auto's je niet bekend voorkomen. Meestal aan de voorkant herken je ze nog wel: van achter is het één en ander veranderd.

Uit recente berichtgeving blijkt wel dat de sedan het zwaar heeft. Logisch ook eigenlijk wel. De kofferbak is relatief klein vergeleken met stationcarversies. Ook de hoofdruimte is niet altijd je van het. Je kan meestal beter een hatchback of dus stationwagon kopen en dat is wat men in Nederland ook vaak doet/deed. Toch doet elders ter wereld de compacte hatchback met kont het heel goed. Een feest der herkenning, terwijl het vaak om hele andere auto’s gaat. We beginnen en je ziet wel wat we bedoelen.

Renault Clio Symbol/Thalia

De mateloos populaire Clio II is zeker geen onbekende. Hier is de auto alleen geleverd als drie- en vijfdeurs. Een eveneens hele populaire auto in bijvoorbeeld Turkije, maar ook andere landen in die regio, is de Clio Symbol. Dat is precies wat je denkt dat het is én wat het gros van deze lijst is: een auto die bijna identiek is aan de hatchback, maar dan met een andere achterkant. Een ongewoon aanzicht, behalve alles tot en met het achterste lijntje van de achterdeur. Tot en met daar gewoon een Clio, maar vanaf daar krijgt de auto nog een kont. En dat doet het nodige met de proporties.

Volkswagen Polo Sedan

De Polo Sedan werd hier wel verkocht, de tweede generatie (toen was er zelfs een stationwagon!). Bij de derde generatie (9N) sloeg de kleine sedan ons land over. In Duitsland was hij wel tijdelijk verkocht, maar het is nu in West-Europa een vreemde eend in de bijt. Dat is misschien maar goed ook, daar de Polo 9N een leuke evolutie was met zijn bijzondere achterlichten, was de sedan ietwat misvormd en saai. Wel bleven ten tijde van de Polo Sedan hier nog de Skoda Fabia Sedan en Seat Cordoba verkocht.

Elders ter wereld is de Polo Sedan (of Virtus) een hit: vooral Rusland en China zijn dol op de Polo en daar is een sedan nu deel van het standaardassortiment. Iets voor ons? Sinds de laatste generatie eigenlijk wel. Maar kijkend naar de Jetta is er waarschijnlijk weinig animo voor zo’n klein Volkswagentje.

Peugeot 308 Sedan

Vooral China, Rusland en de VS zijn de landen waar de sedan niet weg te slaan is. Een compacte auto níet als sedan aanbieden is oliedom. Maar omdat ook een lage prijs hoog in het vaandel staat, wordt er geen extreem veel geld gepompt in het ontwikkelen van zo’n auto. Ook de designers hebben daarom niet altijd vrij baan. Dat bewijst de Peugeot 308 Sedan voor de Chinese markt. De proporties van de 308 hatchback zijn al om te janken, maar een kont toevoegen helpt daar niet bij.

Het is wel een vrij grote auto. Qua grootte schuurt hij tegen de Peugeot 407 aan, die later opgevolgd werd door de grotere 508. Voor een C-segmenter erg netjes. Maar mooi? Nee, dat is hij niet. De kleine wielen. De niet kloppende vorm van de daklijn, noem het maar op. Het is een goedkope en ruime auto maar je moet geen waarde hechten aan styling.

De nieuwe 308 Sedan bewijst dat kloppende proporties al een stuk beter helpen. Echt mooi is het niet, maar in ieder geval is hij niet lelijk. En ruim, dus.

BMW 1 Serie Sedan

De nieuwe 2 Serie Gran Coupé is een zooitje. Om meerdere redenen, de grootste is misschien wel dat het helemaal niks met een 2 Serie te maken heeft. We durven het zelfs heel oneerbiedig een 1 Serie Sedan te noemen. Dan klopt ‘ie marketingtechnisch én heeft hij ineens een voorganger. In China wordt al een tijdje de 1 Serie Sedan verkocht. Een nette compacte sedan, zeker in deze lijst, maar het toppunt van schoonheid is het niet.

Ford Fiesta Sedan

Een gevalletje ‘in je eigen voet schieten’. In de eerdergenoemde markten, maar ook Zuid-Amerika dit keer, was er de behoefte aan een kleine Ford-sedan. De Fiesta (vorige generatie) was als hatchback al bijzonder ontworpen: een korte motorkap en alle lijnen willen naar boven. Bij de hatchback werkt dat, maar het gaf de ontwerpers van de sedan een probleem. Want bij een sedan moet de daklijn op een gegeven moment niet meer omhoog. Om te voorkomen dat er een compleet nieuwe set deuren moest ontwikkeld worden, kreeg de Fiesta een extreem hoge kont. Ja, het klopt met het lijnenspel, maar het helpt de proporties compleet om zeep.

Opel Astra Sedan

De Astra Sedan (H) doet waar de Astra goed in is: alles precies in het midden. Hij is niet mooi, maar echt lelijk is hij ook niet. Hij is leuk ontworpen met de kenmerkende Opel-designtaal van destijds, maar het is geen indrukwekkend opvallende auto. Hij is niet gigantisch, maar lekker ruim voor zijn klasse. En door de lange achterruit zijn de proporties niet eens dramatisch. Deze auto hoort hier omdat je hem niet kent, en dat is eigenlijk raar. Van elke Kadett of Astra kregen wij de sedan, behalve dus de Astra H die we hier behandelen. Meestal betekent het weghalen van een auto gelijk het einde, maar de Astra J werd hier wel weer verkocht als sedan. Wie graag een Astra H met kont wilde kwam bedrogen uit.

Al die Indiase A-segment hokken

We begrijpen dat kleiner soms beter is. Ook als het gaat om sedans. Bijvoorbeeld in India, daar moet vervoer zo goedkoop mogelijk om bereikbaar te zijn. Een kont aan en al niet zo dure Hyundai i10 plakken maakt daarom wel degelijk een sedan, maar of het er nou op vooruit gaat qua looks? Hetzelfde geldt voor de Ford Figo Aspire, Maruti Dzire, Volkswagen Ameo, Mitsubishi Attrage en Toyota Etios Sedan. Maar het lukt: de auto’s zijn mateloos populair in India vanwege het feit dat ze niet veel meer kosten dan hun hatchback-equivalent, terwijl het letterlijk bij elke auto de standaardversie met kont is. Dus wat heb je liever: een Hyundai i10 of een i10 met bagageruimte?