Welke ‘duurste Koreaanse sedan’ kies jij voor zes mille?

Oké, een korreltje zout is op zijn plaats.

Gisterochtend kwam de Kia Optima ter sprake. Niet geheel toevallig is ondergetekende ‘fan’ van die auto. Zoals je misschien hebt kunnen zien of lezen is het misschien een beetje uit sympathie, het is een hartstikke mooie auto waar rationeel weinig nadelen aan zitten. Toen hadden we het over de Optima van tien jaar geleden en zijn voorloper: de Magentis. De eerste Magentis was geen inspirerende auto en de tweede was eigenlijk geen haar beter. Ja, als je een sedan zocht en totaal geen verwachtingspatroon had, was het een uiterst meevallende auto. Maar toen moest je voor luxe geen Passat laten staan voor een Kia Magentis.

Er is iets aan de hand met die tweede generatie Magentis. Het grootste nadeel van de auto begint het grote voordeel te worden. Ooit kwam in een informeel gesprek tussen mij en @willeme naar voren dat ik zo’n Magentis tegenkwam tijdens een rondje zoeken op de advertentiesites en het vrij karige aanbod opvallend goedkoop vond. Kijk maar eens naar de optielijst van de goedkope(re) modellen, die is zo goed als leeg (en dan hebben we het over een periode dat een optielijst veelal zaken als cruise control en airco bevatte). Willem heeft dat kennelijk onthouden en gaf de inspiratie om eens te zoeken naar een écht dure Magentis.

Dat is niet gelukt. Wat wél is gelukt is het vinden van de duurste Magentis op ’s lands classifieds. En dat valt allemaal heel erg mee.

En wat een wagen is het! Met zijn 168.264 km is hij zeker goed gebruikt, maar gezien het feit dat het een LPG-variant is, moet hij makkelijk een hoop meer aankunnen. De LPG-tank zit aangesloten op een 2.0 viercilinder met 145 pk en een handbak. Op de optielijst vinden we een paar dingen die zeker niet standaard waren op een Magentis, zoals cruise control, airco (climate control) en lichtmetalen velgen. Nee, een hele inspirerende auto is het nog steeds niet. Maar de duurste Magentis in Nederland is 5.995 euro. Daarmee noemen we het voor het gemak even de minst goedkope, want het is toch best een partij luxe voor een betrouwbare sedan uit 2009. Foutje, trouwens. Ja, het kentekenrapport zegt 2009 en de auto is niet geïmporteerd, maar gezien de kentekenreeks (zowel 75-SJ-KB en 77-SJ-KB hebben een ander (juist) bouwjaar) gaat het om een auto uit 2007. Desalniettemin: het bewijst prima waarom Kia nog niet je van het was in 2007, maar nu is dus de duurste Magentis eentje die nog geen zes mille kost.

Dat kun je doen. Maar dan vinden we een opvallende ‘concurrent’ van de Magentis die op papier enorm veel op de Kia lijkt. De Hyundai Sonata is namelijk een auto die uit zo’n beetje exact hetzelfde hout gesneden is. Ook een Koreaanse sedan die ook uit 2007 komt. Ook zo’n auto die in zijn tijd over het hoofd gezien werd. En toevallig kost deze ook min of meer exact zes mille (5.950 euro).

Klinkt als een overwegend gelijke auto toch? Sterker nog, onze lofzang over de Optima (en/of Magentis) gaat eigenlijk ook op voor deze Koreaanse tegenhanger van Kia. Die laatste zette namelijk nog een nieuwe Optima op de markt: wij moeten het heden ten dage zonder de Sonata (en zijn opvolger i40) doen. De geheel nieuwe Sonata is een mooie auto, maar slaat ons land over: nog een reden waarom wij geen nieuwe Optima verwachten. De oude Sonata bevindt zich in hetzelfde lastige parket als de Magentis, maar ook dat is dus nu het voordeel. Want geloof het of niet, deze Sonata vonden wij eveneens door de selectie te sorteren op ‘prijs: aflopend’ en de bovenste te pakken.

Dus nu verwacht je misschien exact dezelfde auto. Dat is niet zo. De Sonata is een paar maandjes jonger, maar vooral een heel stuk luxueuzer. Naast precies dezelfde opties als de Magentis krijg je een tweekleurig interieur met leren stoelen. Mét stoelverwarming! Ook parkeerhulp en een navigatiesysteem zitten op de Sonata, al is dat laatste niet perse een voordeel (het zal een vrij oud en slecht werkend systeem zijn, je kunt beter gewoon je telefoon op je dashboard hangen). Ook de kilometerstand is lager en er is geen gehannes met een LPG-tank. Grijs is misschien niet zo kleurrijk als donkerblauw, maar bij beide auto’s betreft het metallic lak. En last but not least: In plaats van een 145 pk sterke 2.0 heeft de Sonata voorin een 2.4 met 162 pk, waarmee hij vast en zeker van zijn plek wil komen. Kortom: de Sonata is een soort Magentis+.

Eigenlijk sneu. Zelfs als je de Magentis in een hokje plaats waar hij dominant lijkt te zijn (een betrouwbare en zeer goedkope sedan), is er een betere keuze voor hetzelfde geld. We stelden de titel als een keuze, maar we zitten nog steeds te zoeken naar een reden om in dit vergelijk de Kia te pakken. De Sonata is niet alleen een betere auto dan de Magentis: voor zes mille is het een auto waar bijzonder weinig mis mee is voor een sedan die binnenkort in de youngtimerregeling valt. De enige reden die wij kunnen bedenken voor de Magentis is net als ondergetekende: sympathie. Is dat genoeg?