Dít is de gloednieuwe BMW 2 Serie Gran Coupé!

Voor als je een MINI ontgroeid bent, maar een 3 Serie te groot is.

Auto’s worden telkens groter. Dat zorgt ervoor dat er op een gegeven moment ruimte is voor een modelletje eronder. Zo kwam het voor dat een Audi A4, BMW 3 Serie en Mercedes-Benz C-Klasse voor sommigen net te hoog gegrepen was. Voor hen was er een alternatief in de vorm van de Audi A3 ‘Limousine’ en Mercedes-Benz CLA ‘Coupé’. De woorden tussen haakjes worden overigens écht gebruikt door de fabrikanten om de auto’s omschrijven.

Enfin, bij BMW was er geen alternatief in sedan vorm. Daar komt nu verandering met de BMW 2 Serie Gran Coupé. Zoals de naam doet vermoeden is het niet zomaar een sedan, maar een ‘vierdeurs’ coupé zoals de 4 Serie Gran Coupé en de splinternieuwe 8 Serie Gran Coupé. We beginnen even met de afmetingen: de 2 Serie is 4,53 meter lang, 1,80 meter breed en 1,42 meter hoog. De wielbasis is 2,67 meter lang. Bijzondere feature: de 2 Serie Gran Coupé heeft stijlloze deuren.

De 2 Serie Gran Coupé is gebaseerd op de splinternieuwe 1 Serie (F40). Dat betekent dat ook deze BMW voorzien is van een overdwars geplaatste motor en voorwielaandrijving. Overigens is dat in deze klasse gemeengoed: Audi en Mercedes passen hetzelfde principe toe. Om ervoor te zorgen dat je niet met spinnende voorwielen telkens wegrijdt, is de auto voorzien van ARB wat staat voor Aktornahe Radschlupfbegrenzung en is een verbeterde vorm van normale tractiecontrole.

De 2 Serie Gran Coupé is leverbaar met 3 motoren. Instappen doe je met de 218i Gran Coupé. Deze is voorzien van een 1.5 liter grote driecilinder benzinemotor met 140 pk. Voor de veelrijder is er een 220d, voorzien van een 2.0 grote viercilinder turbodiesel die 190 pk levert. De topper is de M235i xDrive Gran Coupé. Deze M235i is voorzien van die 306 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor. Deze variant is alleen leverbaar met vierwielaandrijving. Speciaal voor de Amerikaanse markt is er een 228i xDrive met 231 pk sterke benzinemotor, zonder M-opsmuk.

Het is overigens niet alleen opsmuk, de M235i heeft ook daadwerkelijk serieuze hardware. Naast de eerder genoemde vierwielaandrijving heeft de M235i xDrive Gran Coupé ook M Sport Steering, M Sport remmen en een mechanisch Torsen sperdifferentieel. De 218i en 220d zijn leverbaar als Luxury Line, Sport Line en M Sport. Uiteraard zijn er wel tal van opties mogelijk om jouw 2 Serie Gran Coupeé op smaak af te stemmen, zoals Digital Key (ontgrendelen met je smartphone) en Active Cruise Control.

De BMW 2 Serie Gran Coupé maakt zijn publieksdebuut op de Los Angeles Auto Show die plaats vind in november 2019. De marktintroductie vindt plaats in maart 2020.