Officieel: BMW M2 CS met 450 pk

Het nieuwste lid van de CS-familie is hier.

Met de BMW M4 CS en M3 CS begon het merk een nieuw label voor topmodellen. De CS-modellen kenmerken zich door nog meer vermogen te leveren in combinatie met lichtgewicht materialen. De nieuwe M2 CS is daar geen uitzondering op. Gister konden we al vroegtijdig kennis maken met de dikste 2 Serie voor op de straat en nu is ‘ie officieel.

De BMW M2 CS is het neusje van de zalm voor op de straat. Later komt er ook nog een M2 CS Racing voor op het circuit, maar nu ligt de focus op de straatversie. De M2 CS heeft een Twin Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor die we kennen uit de M2 Competition. De ‘M4’-motor is in deze setting goed voor 450 pk, een toename van 40 pk ten opzichte van de M2 C. BMW rust de CS uit met het Adaptieve M Onderstel. Voorheen was dit onderstel alleen te verkrijgen op de M4.

Deze 2 Serie kenmerkt zich door zijn vele CFRP-onderdelen. De motorkap, het dak, de frontsplitter, de spoilerrand op de bagageklep en de achterdiffuser zijn van koolstofvezel. Niet direct zichtbaar, maar ook van carbon, is de veerpootbrug, die de stijfheid van de voorzijde van de carrosserie verhoogt. Andere zaken waar je een M2 CS aan kunt herkennen zijn de 19 inch wielen in Y-spaak styling en de exclusieve Misano Blau kleur (alleen leverbaar op de M2 CS). Moet de eigenaar natuurlijk wel voor deze kleur gekozen hebben.

Standaard op en M2 CS zijn de rode remklauwen. De remschijven zijn groter in vergelijking met de M2 Competition. Voor meten ze 400 mm in diameter, achter: 380 mm. De remklauwen zijn eveneens gegroeid. Voor zitten vaste remklauwen met zes zuigers, achter: vaste remklauwen met vier zuigers. BMW M Carbon keramische remmen met remklauwen met zes zuigers voor en vier zuigers achter zijn optioneel.

De M2 Competition komt met het Actieve M Sperdifferentieel. Dit is een elektronisch aangestuurde spermechanisme met meerdere platen. De Duitsers leveren het model op Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. De voorbanden meten 245/35 ZR 19, achter 265/35 ZR 19. Optioneel is een upgrade naar Michelin Pilot Super Sport mogelijk.

Dan de cijfers. Met de optionele (standaard een handbak!) 7-traps M DTC sprint de M2 CS in 4,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De handbak is met 4,2 sec een tandje trager. BMW levert de auto standaard met het M Drivers Pack waardoor de topsnelheid op 280 km/u komt te liggen. Dit is overigens nog steeds elektronisch begrensd.

Het interieur is op een paar punten anders. Er is veel alcantara te vinden in de auto en de middenconsole is gemaakt van koolstofvezel. Het carbon komt onder andere terug op de deurgrepen. De M Sportstoelen in deze 2 Serie zijn afkomstig uit de M4 CS. Dat kekke alcantara stuurwiel is overigens een optie.

BMW spreekt over een gelimiteerde oplage voor de M2 CS, al laat het merk niets los over aantallen. De Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend. In Belgiƫ en Luxemburg is de M2 CS er vanaf 96.500 en 93.350 euro. In Nederland zal de prijs dik boven de 100.000 euro uitkomen.