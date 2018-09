Deze auto’s rond Schiphol rijden in een treintje door groen

Auto's en verkeerslichten communiceren met elkaar.

Noord-Holland doet een Californiëtje. Oftewel: de Nederlandse provincie fungeert momenteel als proeftuin voor nieuwe technologie op het gebied van verkeer. Het feit dat de wegen steeds voller raken en het feit dat overheden al jaren (vaak tevergeefs) vechten tegen het fileleed, zorgt ervoor dat er ook naar andere oplossingen worden gekeken.

Onder de geheel originele naam ‘smart mobility’ neemt Noord-Holland het voortouw op het gebied van slim verkeer. Er vinden proeven plaats op de openbare weg tussen het normale verkeer. De kans bestaat dat je een experiment tegenkomt. Vooral in de omgeving van Schiphol is dat aannemelijk. De provincie heeft hier diverse verkeerslichten ‘slim’ gemaakt. Dit betekent dat de stoplichten kunnen communiceren met compatibele auto’s.

Één van de proeven is het veilig laten rijden van een treintje auto’s die met elkaar communiceren door middel van WiFi. Als de voorste auto remt, weet de achterste auto dit ook in een fractie van een seconde. Het treintje remt, sluit op elkaar aan en vervolgt de weg zodra het licht weer op groen gaat. Er ontstaan geen gaten zoals gebruikelijk het geval is bij normale auto’s, wat goed is voor de doorstroming van het verkeer. Of deze hosanna op papier ook in de werkelijkheid geldt is afwachten. Tot en met eind november worden proeven ondernomen en de eerste resultaten verwacht.

De provincie pompt 11 miljoen euro in slimme mobiliteit. Het geld wordt gebruikt voor zowel auto als voor verkeer per fiets, vrachtauto, bus en schip.