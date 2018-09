‘Elon Musk moet aftreden als Tesla CEO’

Diverse medewerkers zijn het, op z'n zachts gezegd, zat.

Het is rumoerig rondom Elon Musk en zijn positie als CEO van Tesla. Keer op keer weet de controversiële topman het nieuws te halen en niet in positieve zin. Het feit dat de CEO onder de loep wordt genomen door de SEC voor koersmanipulatie, het feit dat de CEO een jointje rookt tijdens een radioshow en het feit dat de CEO sociale media gebruikt als uitlaatklep van persoonlijke gedachten helpen niet mee.

Elon Musk kent meerdere kanten. Al op jonge leeftijd stond hij aan het bed van succesvolle startups. In de jaren negentig was deze nieuwe Zuid-Afrikaanse ondernemer een baas in Silicon Valley. In 1999 nam de destijds 28-jarige Musk een friggin’ McLaren F1 in ontvangst. Op zakelijk gebied een enorm succesvolle man, maar van mediatraining heeft de ondernemer nooit gehoord. Maffe CEO’s en succes zijn een combinatie die in het verleden vaak genoeg zijn voorgekomen. Denk aan Apple’s Steve Jobs met zijn zwarte truien, spijkerbroeken en harde manier van leiding geven. Zijn opvolger Tim Cook doet het zakelijk gezien prima, maar is een veel minder prominent figuur in vergelijking met Jobs.

Inmiddels is Musk alweer 10 jaar CEO van Tesla Motors. Dat zijn geen makkelijke jaren geweest. De vraag is zelfs of de CEO er nog 10 jaar aan kan vastplakken. Wat diverse Tesla-medewerkers betreft mag de ondernemer een stap terugdoen in het belang van de toekomst van Tesla.

Een Senior Executive bij Tesla is naar de media gestapt om duidelijk te maken dat Elon Musk moet aftreden als CEO van Tesla. In een open brief, naar buiten gebracht door The Drive, deelt de anonieme medewerker zijn zorgen over het autobedrijf met Musk aan het roer. De immoraliteit van Musk wordt onder meer genoemd als zorgpunt.

Of Musk gehoor gaat geven aan de kritiek is nog maar de vraag. De man kan verrassend uit de hoek komen en persoonlijk kijk ik niet eens gek op als hij zijn aftreden zou aankondigen middels een Tweet. Of dat aftreden ooit gaat gebeuren weet niemand. Bovendien, wie moet de ondernemer opvolgen en wat gaat dit betekenen voor de toekomstige koers van Tesla? Nog niet zo gek lang geleden werd al duidelijk dat geen haar op Musk’ hoofd eraan denkt om zijn dubbele bestuursrol op te geven.