Er komen nóg sterkere Bugatti’s

Alsof je het nodig had.

Grappig hoe de tijd bepaalde dingen in het juiste perspectief kan zetten. Toen Volkswagen bezig was met hun meest prestigieuze project, het op laten leven van het merk Bugatti was het al snel duidelijk dat het een technische tour de force zou worden. In eerste instantie hadden de Bugatti prototypes 6.3 W18-motoren met een lachwekkend lage (maar toen indrukwekkende) 555 pk. Ook de eerste Veyron Concept Car had een atmosferische W18, dat werd later een atmosferische W16 met 630 pk.

We weten allemaal hoe het is gegaan. De Veyron leverde een duizelingwekkende 1.001 pk uit een 8 liter W16 met maar liefst vier turbo’s. Bizar indrukwekkend, zou je zeggen. In de tussentijd blijkt dat het weliswaar heel erg veel is, maar niet meer zó bijzonder. Er zijn voldoende tuners die behoorlijk de buurt komen met veel eenvoudigere techniek. Denk aan de creaties van Callaway en Brabus bijvoorbeeld.

Negen jaar geleden alweer kreeg de Veyron zijn eerste krachtinjectie naar 1.200 pk in de vorm van de SuperSport. De opvolger van de Veyron, de Chiron, doet er nog een flinke schep boven op. De in basis identieke motor levert nu 1.500 pk. Tja, op het moment dat Hennessey zonder al te veel problemen 1.000 pk in je Cadillac CTS-V kan proppen, moet je immers wat. Ook de allernieuwste Bugatti, de Divo, heeft deze 1.500 pk sterke W16. Er is goed en slecht nieuws te melden over wat het is.

We beginnen met het slechte nieuws: ook bij Bugatti gaat elektrificatie de overhand nemen. De alsmaar stringenter wordende regelgeving zorgt ervoor dat Bugatti moet denken aan een hybride auto of zelfs geheel elektrisch. In een interview met Car Advice laat Bugatti baas Stephan Winkelmann dat de W16 de laatste van zijn soort is. Maar Winkelmann laat ook dingen horen waar wij wél blij van worden. Zo schijnt er nog heel veel rek te zitten in de W16 en kan er met gemak nóg meer vermogen uitgehaald worden. Hoeveel extra vermogen wordt niet verteld, maar het klinkt in elk geval hoopvol. Inmiddels zijn de eerste honderd Chirons al een feit en kunnen we ons dus opmaken voor een extra sterk speciaaltje.