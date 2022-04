Deze auto’s worden het vaakst als tattoo gezet

Je lievelingsauto als tattoo op je arm, rug, been of kont. Wie is favoriet?

Kijk, we zijn allemaal autoliefhebbers. En we geven allemaal weer een andere invulling aan onze hobby. Sommigen uiten die vreugde in vorm van een tattoo van zijn of haar lievelingsauto. De vraag is natuurlijk welke auto’s en merken het vaakst als tattoo gekozen worden.

Bij Zutobi hebben ze daar een onderzoekje voor uitgevoerd. De bron van het onderzoek is Instagram. En dan hashtags in combinatie met een tattoo. Het onderzoek zelf kun je met een korreltje zout nemen. Social media trends komen en gaan, de uitkomst kan volgend jaar alweer anders zijn. Desalniettemin is het grappig om eens te zien wat mensen zoal vereeuwigen op autogebied.

De Amerikaanse auto is oververtegenwoordigd. Misschien zijn het ook met name de Amerikanen die een tattoo van een auto overwegen. Dat is alleen al een apart onderzoek waard. Het is geen verrassing dat iconische modellen het populairst zijn. Met een Mini Cooper op je arm heb je minder uit te leggen dan een BMW X4.

Top 10 auto tattoo – modellen

Ford Mustang – 16.614 hashtags Chevrolet Impala – 1.069 Audi TT – 968 Chevrolet Camaro – 241 BMW M3 – 205 Mini Cooper – 123 Dodge Challenger – 47 Honda Civic – 44 Jeep Wrangler – 38 Fiat 500 – 37

Top 10 auto tattoo – merk