Eerste Koenigsegg Jesko Absolut heeft subtiele WimLex details

Met deze vormen kun je het ook de nieuwe Batmobile noemen. Je kijkt naar de allereerste Koenigsegg Jesko Absolut!

Recent onthulde de Zweedse autobouwer Koenigsegg de allereerste Jesko. Dat was een oranje gevaarte. Had vandaag wel toepasselijk geweest. En nu is de eerste Jesko Absolut klaar als een soort auto van Batman. De Absolut is de meer gestroomlijnde variant die in staat is een nog hogere topsnelheid te halen.

De theoretische topsnelheid ligt op 531 km/u. Wellicht dat een klant het straks met zijn of haar Koenigsegg Jesko Absolut dit kan proberen te halen op de autobahn. Je mag van het OM toch harder dan 400 rijden, mits je geen gevaar vormt voor de andere weggebruikers.

Maar voordat klanten de sleutels toegeworpen krijgen moeten de Zweden nog eerst wat testen. En dat doen ze dus met dit zwarte gevaarte. De eerste Koenigsegg Jesko Absolut is geproduceerd als auto om tests mee uit te voeren.

Dankzij een 5.0-liter V8 krachtbron met twee turbo’s schopt de Absolut het tot een vermogen van 1.600 pk en 1.500 Nm koppel. In tegenstelling tot Regera heeft de Jesko wel een versnellingsbak. Eentje met negen verzetten.

Mocht je nu zelf interesse hebben in een Koenigsegg Jesko Absolut en ben je gecharmeerd van deze uitvoering. De kleur die je ziet is Graphite Grey met Tang Orange details. Toch leuk dat ze nog een beetje aan Koningsdag denken. Kers op de oranje tompouce zijn enkele carbon details. Al is dat lastig te zien met zo’n donkere kleur.