Dit is de groenste Mercedes-Benz CLS van Duitsland

De groenste Mercedes-benz CLS is niet eens een echte AMG.

De Mercedes-Benz CLS is inmiddels alweer 18 jaar oud en telt drie generaties. De ‘vierdeurs’ coupé ontketende een ware rage voor hen die niet zozeer een praktischere Mercedes-Benz E-klasse wilde, maar een sportievere. De eerste generatie (C219) was een lieveling van de tuningscene en de tweede generatie (C218) in mindere mate ook.

Maar het is nogal stil rondom de derde generatie, de C257. Deze kwam in 2017 op de markt en doet in principe niets anders dan de vorige twee generaties. Het is een vierdeurs coupé-versie van de E-Klasse. Maar de sportschoolhouders, nachtapothekers en kusjesbedrijf-exploitanten geven hun zuurverdiende geld nu liever uit aan fout getunede BMW X6‘en of Audi Q8‘s. Dus is de CLS nu een beetje cool?

MD Exclusive Cardesign

Wat te denken van deze groenste Mercedes-AMG CLS van Duitsland. Het is een product van MD Exclusive Cardesign. Dat zijn een stel modificatie-specialisten uit Dinslaken, net over de grens bij Arnhem. De kleur is ‘Badlands Green’. Of het bewust vernoemd is naar het nummer ‘Badlands’ van Bruce Springsteen, kunnen we bevestigen noch ontkennen.

Naast de groene folie zien we knalgele remklauwen en een hoop zwarte details plus carbon frutsels. De difussor en uitlaten zijn afkomstig van het topmodel, de CLS53 AMG. Betreft die remmen, dat zijn AMG-klauwen, maar niet de schijven die je op de CLS53 krijgt. Ze lijken ons op die van de C43 AMG. En dan bedoelen we niet de viercilinder van vandaag, maar de zescilinder van gisteren.

21 inch patta’s voor groenste Mercedes-Benz CLS

De velgen op de groenste Mercedes-Benz CLS zijn afkomstig van LaChanti, modelletje LC-P11. Voor zijn ze 9×21 groot, achter 10,5×21. Voor zijn de banden 255//30 ZR21, achter 295/25 ZR21. De lokale bandenboer zal blij met je zijn. Dankzij een verlagingsset van H&R ligt ‘ie mooi op zijn buik. Of het totaalplaatje ook ‘mooi’ is, is een tweede. Natuurlijk speelt smaak heel erg mee.

Het is in elk geval geen zwart exemplaar met zwarte velgen en brubbel-bubbel-pruttel uitlaat. Dat is tegenwoordig al een opluchting. Vind je alsnog dat de groenste Mercedes-Benz CLS het netvlies teistert, laat het weten in de comments!

