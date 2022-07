Deze ‘BMW’ is extreem zeldzaam en kan van jou zijn

En BMW hierboven staat met opzet tussen aanhalingstekens. Zó zeldzaam is hij!

Sommige auto’s zijn zó zeldzaam, dat veel mensen er niet eens het bestaan van wisten. Bovenstaande auto is er zo een. Want al lijkt het op het eerste gezicht op een ‘gewone’ BMW E46 M3 cabriolet met wat tjoening, het is iets heel anders.

Sterker, als je het kenteken door de registers van de RDW haalt, zie je dat het niet eens een BMW is. Het gaat hier namelijk om een Hartge H50. Dat bedrijf doet een beetje hetzelfde als Alpina, maar -in dit geval zeker- iets heftiger.

Hartge shopte wel graag bij BMW

Voor de mensen die niet weten wat Hartge was en deed, hier even een heel beknopt geschiedenislesje. Hartge was een tuner die zich het liefst bezighield met producten van BMW. Maar in plaats van een andere spoiler, of wat kekke velgjes, pakte dit bedrijf het wat grondiger aan.

Zo werd er door hen gedaan waar veel mensen van dromen; ze lepelden de motor van een grote -en dikke- BMW in het vooronder van een kleinere. Zo deden ze dat ooit met de 1-serie, maar ook de E93 M3 mocht zich verheugen op 10 in plaats van de standaard 8 cilinders. Precies wat je wilde dus!

En dat hebben ze ook gedaan met deze E46. Daar heeft de helaas ter ziele gegane tuner het blok van een E39 M5 ingelegd. Dus in plaats van een 3.2 liter 6-in-lijn, ligt daar nu een 4.9 liter V8 voorin. En denk nou niet dat Hartge zich er met een Jantje van Leiden vanaf maakte, helemaal niet. Ze pakten de verbouwing zo grondig aan dat de auto’s allemaal een nieuw chassisnummer kregen. Dus deze ook.

Als cabrio is deze auto echt zeldzaam

Hartge heeft niet veel van deze H50’s gebouwd, men denkt dat het er maximaal 20 zijn. Dat is op zich al zeldzaam, maar als cabriolet is hij dat helemaal. De schattingen lopen uiteen, maar er zijn maximaal 2 van deze auto’s gebouwd. De kans bestaat dus dat dit dus de énige is die er bestaat.

En daarmee rij je dus in een unieke auto, die ook nog eens geweldig is. Want het uiterlijk van de E46 M3, gecombineerd met de kracht en het geluid van de E39 M5-motor en zonder dak! Da’s de BMW die BMW nooit zelf heeft gebouwd. Maar wel had moeten bouwen. Oh ja, het blok levert normaal 400 pk, in deze auto zijn het er 450. Altijd lekker, een beetje extra oempf.

Koop deze extreem zeldzame ‘BMW’

Maar het mooiste aan deze ‘BMW’ is dat hij te koop staat. Gewoon in Nederland. Klik maar op de advertentie op Marktplaats en kijk zelf. Dan zie je dat hij gebouwd is in 2002, 214.000 kilometer op de teller heeft en dat alle documentatie erbij wordt geleverd. En vanzelfsprekend is hij in topstaat.

Voor zo’n zeldzaam stuk techniek betaal je helaas ook wel wat. Deze Hartge H50 cabriolet kan van jou zijn als je 84.500 euro’s achterlaat bij de verkopende partij. Tja, da’s inderdaad een hele sloot met geld, maar daarvoor krijg je wel iets unieks. Iets unieks dus mét de motor uit de BMW E39 M5…

Wie wil dat nou niet?