Hartge H1: de 1 Serie met V8 [Mini special]

We blikken terug op de goede oude tijd met de Hartge H1.

De huidige BMW 1 Serie is een prima auto. Als je een goed rijdende, degelijk gebouwde en prettige daily zoekt voor een behapbaar leasebedrag, is het zeker de moeite waard om even een proefritje te maken. Het gemis van achterwielaandrijving is iets voor de puristen die toch geen nieuwe 1 Serie gingen kopen. Niet onaardig bedoeld, maar BMW is in eerste instantie een bedrijf en wil gewoon geld verdienen. In deze klasse is achterwielaandrijving niet zo’n USP als ze hadden gehoopt.

Qua prestaties zit het wel snor. Zo konden we zelf ondervinden met de BMW M135i rijtest en de 128ti roadtrip. Voor 99% van de Hot Hatch-klanten is dat alles wat je nodig hebt. Wat wel jammer is, is de tuningspotentie van het platform. De 2.0 viercilinder is de grootste motor en daar kun je weliswaar 350 pk uit halen met een paar eenvoudige modificaties, maar het blijft een 2.0. En omdat die viercilinder overdwars geplaatst is, kun je niets groters monteren.

Hartge H1

Dat was dus vroeger wel anders. De eerste BMW 1 Serie (E87) was namelijk in technisch opzicht een kleine E90. Veel onderdelen kwamen overeen. Als je de motorkap open deed in zo’n vroege 1 Serie, zag je dat er enorm veel ruimte was.

Een zes-in-lijn (die later zou verschijnen in de 130i) paste. Dus waarom geen V8? Dat dachten de dames en heren van Hartge ook en dus kwamen ze met de Hartge H1.

En als je dan toch een V8 monteert, waarom dan niet een hele dikke V8? De kosten om het in te bouwen zijn vaak hoger dan de prijs voor het motorblok. Dus was de basis de S62, een 4.9 liter V8 uit de BMW M5 en Z8. We zeggen basis, want bij Hartge vonden ze de motor nog nicht gut genug.

De koppen werden bewerkt en er kwamen (nog) wildere nokkenassen. Het resultaat was 450 pk, 50 meer dan de gewone M5 levert. Het koppel is 510 Nm, tien meer dan normaal.

Aanpassingen

De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak van Getrag. Uiteraard had de Hartge H1 alleen maar achterwielaandrijving. Om de krachten goed kwijt te kunnen werd Hartges sperdifferentieel gebruikt.

Dat was een zwaar gemodificeerd E46 M3 diff dat Hartge gebruikte op al hun knotsgekke producten met veel vermogen. Het klinkt gek, maar een dikke V8 in een 1 Serie lepelen is op zich het probleem niet. Dat kost tijd en geld. Maar zorgen dat het totaalpakket gewoon klopt, vereist kunde en visie.

Gelukkig maakte Hartge er een coherent geheel van. Het achterste subframe werd vervangen door een sterker exemplaar. De Hartge H1 lag 30 millimeter dichter op de weg dankzij op maat gemaakte ophanging met Bilstein dempers en Eibach-veren. Een schroefset waarbij je de hardheid en demping kon regelen was optioneel leverbaar.

Daar bleef het niet bij, want voor en achter monteerde Hartge dikkere anti-rollbars. De 19” velgen zijn schitterend en relatief licht. Ze moesten wel groot zijn, want achter de wielen ging een enorme remmenset schuilt. Wat te denken van remschijven van 380 millimeter en enorme remklauwen met acht zuigers?

Meer dan 300 km/u…

Het mooie was dat ze er een echt pareltje van hebben gemaakt. Dus een eindproduct dat gewoon werkt. Ook het interieur is niet meer standaard. De Recaro schaalstoelen zijn bekleed met alcantara en velours, er zijn aluminium pedalen en natuurlijk moest er een andere snelheidsmeter komen.

Deze liep nu tot 320 km/u. Dat is eigenlijk ook wel nodig, want de topsnelheid van de Hartge H1 bedraagt namelijk 300 km/u. Van 0-100 km/u accelereren duurt 4,6 seconden.

Kortom, de Hartge H1 was een bijzonder apparaat. Eentje waarbij de tuners nog meer deden dan een simpel chipje, turbo upgrade en kek wrapje. Dat zorgde wel voor een hoge prijs. De vraagprijs was namelijk hoger dan die van de BMW M5, je weet wel dat (toen) nieuwe model met de epische V10.

We weten dat het demo-exemplaar is gebouwd door Hartge en getest door diverse media. Voor lange tijd was de demo Hartge H1 de enige de gebouwd is. Of ze er later nog een paar gebouwd hebben: geen idee. Hartge bestaat inmiddels niet meer (de inboedel is overgenomen door Dähler uit Zwitserland). Gelukkig hebben we de foto’s nog. En een filmpje van Motorvision met een piepjonge Tim Schrick:

Meer lezen? Check hier de BMW 1 Serie (E87) special!