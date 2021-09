Gave BMW 2002 occasion is niet helemaal zuiver

Een echte BMW 2002 Turbo als occasion, dat moet wel een fortuin kosten! Het valt mee, maar dan is er ook een groot nadeel wat aan deze oldtimer-occasion kleeft.

De autowereld kent een paar basisregels. Alfa Romeo is heilig, de Fiat Multipla is lelijk en als je een M-logo op een niet-M BMW plakt ben je zielig. Goed, dat is wel een heel harde claim, maar in het kort is het veelal goed voor fronsende wenkbrauwen wanneer jij de M-driekleur adverteert terwijl dat niet volledig terecht is.

Vroeger

Gelukkig heb je dat soort problemen niet als je naar oude(re) modellen kijkt. Als je deze BMW 2002 Turbo tegenkomt, dan spreken de modificaties die het een Turbo maken boekdelen. Tenminste, ook hier kan schijn bedriegen. Het gaat namelijk niet om een 2002 Turbo. Of een 2002ti(i). Of een 2002. Enige troost: het is wél een BMW.

BMW ‘2002 Turbo’ occasion

Sterker nog: het is gewoon een BMW “E10”, de chassiscode van de voorganger van de BMW 3 Serie. Namen waren erg overzichtelijk op deze auto. De naam eindigt na de facelift altijd op ’02’ en het getal ervoor staat voor de cilinderinhoud. 2002 betekent dus een tweeliter. De 2002 werd in verschillende gradaties geleverd, waarvan de Turbo de hoogst haalbare is, maar ook daaronder ging de lijst nog even verder. Dat is waar we de BMW 2002 Turbo occasion van vandaag vinden.

Het gaat namelijk om een BMW 1602 met een paar uiterlijke modificaties. De meeste zijn ervoor om te zorgen dat het een 2002 Turbo lijkt. En dan niet met een Turbo-badge, maar met alle details die je nodig hebt om hem echt te laten lijken. Bredere wielkasten, een spoiler, bijpassende voorbumper en de M-strepen met Turbo-badges. Alleen de velgen zijn niet de originele units die de 2002 Turbo kreeg, maar daar hoeft het niet aan te liggen.

Specs

Een soort schaap in wolfskleren dus, deze BMW 2002 Turbo occasion die stiekem een 1602 is. Laatstgenoemde is wat je nodig hebt om de specificaties te bepalen. Het gaat om een model uit 1974, die een nette 6.625 km achter de kiezen heeft. De 1.6 liter viercilinder levert 95 pk, zonder turbo dus. Nog steeds niet gek voor een leeggewicht van 980 kg.

Wanneer de ombouw is gedaan is niet bekend, wel dat het om een origineel Nederlandse auto gaat. Je zou zelfs kenners goed voor de gek kunnen houden met de bodykit. Daar het niet een onbetaalbare Turbo is, is de BMW 2002 (of 1602) occasion niet perse een koopje. Al is 19.900 euro ook niet verschrikkelijk duur gezien de kilometerstand. De net-niet-echte BMW 2002 Turbo occasion bekijken doe je op Marktplaats.