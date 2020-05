Hartge H50 M3 met V10 is de dikste occasion van Nederland

Veel bruter dan de Hartge H50 M3 gaat het niet worden.

Een jaartje of vijftien geleden leefden we in het automobiele walhalla, zonder het door te hebben eigenlijk. Het kon allemaal niet op. Alle motoren waren groot, hoogtoerig en vaak atmosferisch. Kijk maar naar de Duitse drie.

V10

Audi en BMW zochten het in de hogere toerenregionen, Mercedes ging voor volvette kubieke centimeters. Het resultaat was een tijd met hele bijzonder acht- en tiencilinder motoren. In het geval bij BMW Motorsport kon je de M3 krijgen met de 4.0 V8 en de M5 met een een heuse V10. Spätzle!

Hartge

De voormalige BMW tuner Hartge combineerde die twee met de Hartge H50 M3. Dit was in feite een BMW M3 met een motor uit de M5. Nu klopt dit niet helemaal. De eerste H50’s werden gebouwd toen de M3 er nog niet eens was. Je kon de Hartge H50 krijgen als sedan, coupé en Touring. Met name die laatste lijkt ons erg cool, maar hebben we nooit in het echt of digitaal mogen aanschouwen. De Hartge H50 sedan is al een keer voorbij gekomen.

Hartge H50 M3

Voor vandaag richten we ons op de Hartge H50 M3. Dit model komt uit 2010. Dat betekent dat de basis in dit geval een M3 Coupe (E92) is. Hartge had namelijk nogal moeite met de eerste serie H50’s. De elektronica van de S85-V10 en de E90 was dermate afwijkend dat het leek alsof het twee verschillende automerken waren. Bij de M3 zou dit een stuk beter overeen moeten komen.

550 pk

Deze Hartge H50 M3 is zilvergrijs van kleur en ziet er eigenlijk uit als een licht aangepaste M3. De kenmerkende Hartge-velgen verklappen het wellicht een beetje, alhoewel dit setje destijds een gangbare modificatie was voor de E92 M3. Het meeste werk is natuurlijk gaan zitten in de engine-swap. De S65B40 met 420 pk mocht vertrekken en de S85B50 mocht erin. Voordat deze gemonteerd werd, kreeg deze eerst een kuurtje zodat het vermogen steeg van 507 naar 550 pk.

Eigen chassisnummer

Omdat de modificaties onderhuids dusdanig ingrijpend zijn, heeft de auto een nieuw chassisnummer. Het is dan ook een echte Hartge H50, geen BMW M3 meer. Heel erg cool. De verdere H50-modificaties (splitter, spoiler, uitlaten, remmen) zijn relatief subtiel gedaan door Hartge.

Transmissie

Hetzelfde geldt voor de aanpassingen in het interieur. We zien daar een Hartge sportstuurwiel, pedalen en een mattenset. Maar nergens verraadt de auto dat ‘ie een 550 pk sterke V10 onder de kap heeft. Dat maakt ‘m meteen bijzonder cool. Een ding is niet duidelijk en dat is de transmissie. Er staat handgeschakeld in de advertentie, maar dat klopt sowieso. De meeste H50’s hebben de SMG-bak. De M3 kon je destijds met de DCT-automaat met dubbele koppeling krijgen, maar de pook lijkt identiek te zijn van de M5, dus met een SMG-transmissie. Die SMG was niet al te best, terwijl de DCT juist erg goed is.

Prijs

Dan komen we op de prijs. De eigenaar wil er 65.500 euro voor hebben. Aanvankelijk lijkt dat veel voor een aangepaste BMW M3. Maar als je zo redeneert mis je het punt. Vergeet niet dat de conversie in totaal zo’n 300.000 euro kostte, voor belastingen! Ook is het een one-of-a-kind van een type auto dat we waarschijnlijk nooit meer terug gaan zien. Sowieso niet van Hartge, want die bestaan helaas niet meer. Kopen? De advertentie van de Hartge H50 M3 check je hier!

Weten waar je op moet letten bij aanschaf? Check dan ons M3 E92 aankoopadvies!