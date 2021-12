Koop deze extreem fraaie BMW op Marktplaats

Deze extreem fraaie BMW koop je voor een zacht prijsje op Marktplaats.

Nu tweede kerstdag alweer langzaam naar zijn apotheose kruipt in de vorm van een copieus avondmaal, gingen we nog even snel op zoek naar een superdeal op Marktplaats. Het gratis geld ligt voor het oprapen. Zo kwamen we onder andere een KIA Picanto tegen met maar liefst 1.000 Euro korting. Maar, hoewel deze BMW 3-Serie coupé niet afgeprijsd is, is het overduidelijke de beste keuze uit het hele aanbod.

Het is namelijk een BMW uit de gouden periode, voordat dubieuze styling en harde plastics hun intrede deden. De E38, de E39, de E46, dat waren nog BMW’s zoals BMW’s ooit bedoeld waren. Wat daarvoor kwam was ook vaak gaaf, wat daarna kwam was soms ook nog wel oké. Maar in die korte periode van circa 1994 tot en met 2003-ish was BMW veruit de maatstaf. Zet maar eens een E46 naast een B5 A4 of een W203 C-Klasse. Die Sechsundvierziger kan nog gewoon. Die andere twee zijn verot en hebben de sierlijsten er half afliggen.

De E46 coupé was qua styling een voortborduursel op de E36 coupé. Rechte schouderlijn, simpele lijnvoering, epische proporties en Hofmeister-knik. Hoewel sommigen deze coupé’s afdoen als sedans met twee deuren minder, is feitelijk geen enkel plaatwerkdeel hetzelfde. Dat betekent dus dat BMW veel te veel geld uitgaf om een auto er bijna hetzelfde uit te laten zien als een andere, wat de definitie is van echte premium.

Onder de kap was het destijds ook nog feest bij BMW. Los van de basismotorisering had alles een zes-in-lijn. Nou is het alleen wel jammer dat deze unit…de basismotorisering heeft. Het goede nieuws daarbij is dat het ondanks dat ‘ie uit 2001 komt nog de onverwoestbare 1.9 liter grote M43 betreft met 118 pk. Deze potige achtklepper is een beetje rauw, maar talloze malen betrouwbaarder dan de lijzige N42 die ‘m opvolgde.

Omdat er geen zespitter inligt, heb je ook geen chromen raamomlijsting en geen dubbele eindpijp. Wat je wel hebt, is een ongespoten deurklink. Dat is allemaal een beetje jammer. Maar gelukkig wordt dat goedgemaakt doordat de eerste eigenaar duidelijk iemand met enorm goede smaak was. Die koos namelijk voor Sienarot als kleur, gele pinkers en de 16″ styling 46 velgen. Dat zijn gesmede units van het merk Fuchs. Je weet wel, van die ‘Fuchsvelgen’ op oude Porsche’s. Meer stijl en klasse dan dit is in feite onmogelijk. Nou ja, behalve als de badge achterwege was gelaten natuurlijk, omdat dat veel cleaner oogt.

In het interieur zien we ondanks de bescheiden kilometerstand wel wat instapschade op de voorstoel en een wat lelijk geworden sierstrip. Althans, normaal gesproken zou het een sierstrip zijn, maar in de 318 is het meer een stuk plastic. Dat is echter een easy fix. De vraagprijs bedraagt ook maar 3.450 Euro. Dus ik zou ‘m doen. Koop dan?