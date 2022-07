Alpine A110 E-ternité is de EV die je wél wil

Het is Alpine gelukt: deze volledig elektrische Alpine A110 E-ternité is op papier een leuke auto.

Elektrische auto’s hebben nog lang niet altijd de ‘leuk’-factor die je wil in een sportieve auto. Van eindeloze sprintjes wordt je vanzelf ook moe, dus er is wel degelijk ruimte voor een elektrische stuurmansauto. Dat klinkt makkelijker dan het lijkt. Een goed sturende auto is niet zozeer krachtig, maar vooral gebalanceerd en meestal lichtgewicht. Door zware accu’s is dat laatste niet makkelijk.

Alpine A110 E-ternité

Nu is hier echter de Alpine A110 E-ternité. Renault heeft Alpine gereanimeerd en de A110 is al jaren een enorm leuke stuurmansauto, maar eigenlijk kon de timing niet slechter. De vraag naar sportauto’s met een verbrandingsmotor neemt steeds meer af en de vraag naar EV’s neemt steeds meer toe. Alpine combineert de twee en presenteert een volledig elektrische Alpine A110. We moeten er gelijk bij zeggen: het is een prototype. De E-ternité gaat zoals we hem vandaag zien niet in productie.

Leuke EV?

Het doel is eigenlijk simpel: de drie pijlers waarop de Alpine A110 E-ternité gebouwd is zijn wegligging, lichtgewicht en relatief betaalbaar. Een Alpine EV zou alleen werken als de elektrische versie hieraan voldoet. Vooral gewicht is de uitdaging: wegligging is eigenlijk wel te doen. Je hebt immers al de Alpine-basis om op te bouwen, het enige wat je moet doen is de accu’s niet te zwaar maken.

De accu’s zijn geleend uit de Mégane E-Tech Electric en het totaalpakket meet 60 kWh. Echter, die crossover heeft een dubbele bodem om de accu’s tussen te sandwichen. De Alpine A110 heeft dat niet, dus zijn de modules opgesplitst en verdeeld over voor- en achterkant. De accu’s wegen in totaal 392 kg, met een redelijk goede verdeling tussen voor en achter. Waar de gewichtsverdeling 43/57 is bij de normale A110, is die bij de E-ternité 42/58. Ook fijn: door de gunstige aerodynamische vorm en lichtgewicht carrosserie weet de E-ternité een toch aardig nette 420 km aan WLTP-actieradius neer te zetten. Dat is aardig veel voor een sportwagen.

Heeft het gewerkt? Ja en nee. De Alpine A110 E-ternité is nog wel een stukje zwaarder dan de A110. De auto weegt in totaal 1.378 kg. Dat is voor een EV bijzonder lichtgewicht, dus wat dat betreft is het goed nieuws. Het nadeel is dat het voor een sportauto juist niet echt lichtgewicht is. Een basismodel A110 weegt 1.120 kg en Alpine streeft ernaar om de E-ternité naar een totaalgewicht van 1.320 kg te verlagen. Er wordt voor veel componenten gebruik gemaakt van flax, een materiaal dat net als koolstofvezel een sterk gevezeld materiaal is. Net als koolstofvezel is dit licht, stijf en toch zeer sterk, maar iets goedkoper en duurzamer om te gebruiken. Een dikke duim omhoog daarvoor, maar er moet dus nog wel wat ge-Sonja Bakkert worden om de E-ternité op het gewenste lichte gewicht te krijgen.

Power

Een ander klein nadeel is dat de Alpine A110 E-ternité op papier geen strepentrekker lijkt. De E-motoren leveren namelijk 242 pk en 300 Nm, vergeleken met 292 of 300 pk voor de 1.8 liter RS-motor in de huidige A110 en A110S. De 0 naar 100 sprint gaat in 4,4 of 4,2 seconden met een A110 of A110S, de E-ternité piept ‘m in 4,5 seconden. We kunnen dus wel alvast stellen dat de E-ternité niet perse beter is dan een normale A110. Ook omdat er geen oplossing is voor het andere grote probleem dat liefhebbers hebben met EV’s: geluid.

Toekomst

Schrijf de Alpine A110 E-ternité echter niet te snel af. Want wegligging en rijplezier kun je niet meten met cijfers en als de E-ternité ook maar in de buurt komt van een ICE-Alpine, dan heb je wel een echt toffe EV te pakken. Om het plaatje af te maken wordt de E-ternité een leuke auto voor dagelijks gebruik, met een nieuw groter infotainmentscherm en een open dak! Om dit nou een A110 Spyder te noemen gaat ver, maar er zit een groot open panoramadak verwerkt in de E-ternité. Dit zijn dan weer dingen die we wellicht terug gaan zien in de versie met ICE.

Kortom: Alpine wil niet gedag zeggen tegen hun compacte sportwagen en de Alpine A110 E-ternité moet dé EV-sportwagen worden. Helemaal als die laatste 58 kg nog even afgeslankt kunnen worden.