Koop de voorganger van de BMW XM als occasion

Ja, wij hebben het lef om dit aan te prijzen als de voorganger van de BMW XM. Want dat is de enige vergelijking die je kunt maken tussen die en de BMW M1 die we als occasion vinden.

Niks is meer heilig vandaag de dag. Helemaal BMW heeft het zowat tot een sport verheven om beslissingen te maken die ze waarschijnlijk niet hadden gemaakt in een vroeger stadium van het merk. Een 750 pk sterke SUV aanprijzen als het vlaggenschip en het enige zelfstandige M-product in jaren, dat deden ze niet in de jaren ’70.

Vlaggenschip

Grappig genoeg was er destijds wel een vlaggenschip van BMW M. Zo erg als de BMW XM nu de gruwel van het decennium lijkt, zo prachtig is de M1 die ze toen uitbrachten. Italiaans design op een middenmotor supercar, en dat op een BMW. De BMW is zo’n auto die technisch gezien kwam ‘omdat het moest’, BMW wilde immers racen met de M1 Procar en om die te homologeren moesten er 400 straatauto’s komen. BMW was echter zo bezig met de 3- en 5 Serie dat ze een groot deel van de M1 hebben uitbesteed aan anderen. Gelukkig werden niet de minste namen gekozen.

Zo is het chassis gebouwd door een ingenieur van Lamborghini, die ook het onderstel van de Miura ontwierp. Ook het ontwerp was Italiaans: de bekende lijnen van Giugiaro maken de BMW M1 bijzonder. Het is dus eigenlijk een soort Italiaanse supercar die toevallig door BMW uitgebracht werd. Qua motor klopte dat wel trouwens: de M1 had achter de bestuurder de M88 motor liggen, een 3.5 liter zes-in-lijn. In de Procar leverde deze flinke cijfers, voor de straatauto lag het aantal op een iets meer bescheiden 277 pk. Daar lag het probleem ook: omdat BMW eigenlijk de hele auto bij elkaar heeft betaald, was ‘ie duurder en toch minder spannend dan vergelijkbare Ferrari’s van des tijds. Uiteindelijk zijn er wel 399 exemplaren gebouwd en ook nog eens 54 Procars.

BMW M1 occasion

De BMW M1 zag het daglicht in 1978 en in 1981 waren alle exemplaren gebouwd. Wij vonden toevallig een BMW M1 als occasion toen we op zoek waren naar de duurste BMW op Marktplaats. We kunnen je alvast verklappen: dat is deze. Maar zelfs voor een M1 is het best een pareltje. Het is namelijk eentje uit 1978, één van de meest vroege exemplaren. En dan ook nog eens in de lanceerkleur: Inka Orange (22). Er is maar één set velgen geweest voor de BMW M1, maar oh, wat zijn ze toch mooi.

Ondergetekende zou boeken kunnen schrijven over hoe mooi de M1 is, maar laten we ons richten op deze BMW M1 occasion die we op Marktplaats vinden. Hij staat dus gewoon in Nederland én op Nederlands kenteken. Hij begon zijn leven als testauto en eindigde in eerste instantie bij een Amerikaanse BMW dealer in Oklahoma. Daarna kwam hij terecht bij een andere liefhebber en in 2016 werd hij opgenomen in een Europese privécollectie. Sinds recent staat ‘ie bij Caspers in Eelde, gewoon in Nederland dus. En dus ook nog eens te koop.

In zijn inmiddels 44 jarige carrière wist deze BMW M1 occasion 21.937 km te klokken. Verder is ‘ie altijd goed bijgehouden. Verwacht dus geen koopje, ook niet omdat deze BMW die stiekem bijna een Lamborghini is gewoon erg gewild is. Het is met afstand de duurste BMW van Marktplaats, maar ook één van de mooiste, gaafste en het is ook het mooiste zelfstandige M-model. Omdat de BMW XM er nog niet is, natuurlijk.

Zonder gein, je moet er 699.000 euro voor neerleggen. Interesse tonen kan op de Marktplaats advertentie van de BMW M1 occasion.