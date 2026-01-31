Deze BMW kende je nog niet, maar heeft een V8!

Dit is de zeer bijzondere BMW 503.

De BMW 503 is één van de meest exclusieve en elegante klassiekers die BMW ooit heeft gebouwd. Ontstaan midden jaren ’50 als ambitieus sportwagenproject, werd de 503 ontwikkeld rond een volledig aluminium V8-motor. Dat was destijds uniek in Duitsland. Ondanks tegenstand binnen BMW wist directeur Hanns Grewenig het project door te drukken. Het resultaat: een luxueuze grand tourer die zijn tijd ver vooruit was.

In 1955 werd de BMW 503 samen met de iconische BMW 507 gepresenteerd op de Internationale Autosalon. Onder de motorkap lag een 3,2-liter V8 met 140 pk, goed voor een topsnelheid van 190 km/u. De carrosserie, vervaardigd door carrosseriebouwer Baur, was volledig van aluminium en herkenbaar aan de elegante lijnen en karakteristieke zijroosters voor koeling.

Toch werd de 503 geen commercieel succes. Met een prijs van 29.500 D-Mark (dat was destijds meer geld dan een gemiddeld huis) bleef hij voorbehouden aan een zeer select publiek. Tussen 1956 en 1960 werden slechts 273 coupés gebouwd, waarvan slechts 136 met de zeldzame stuurkolomschakeling. Daarmee is de 503 vandaag één van de meest gewilde BMW-klassiekers ooit.

Het hier getoonde exemplaar is extra bijzonder. Deze Belgische BMW 503 werd in 1956 nieuw geleverd aan baron Charles-Victor Bracht en kende daarna een unieke familiegeschiedenis. De auto bleef grotendeels binnen dezelfde kring. Sinds de jaren ’70 draagt hij zijn huidige groene kleur, met een prachtig gerestaureerd interieur dat volledig origineel is gebleven.

De V8-motor werd rond het jaar 2000 gereviseerd en recent is er nog veel onderhoud uitgevoerd, waaronder nieuwe benzineleidingen, revisie van de dynamo en rembekrachtiging. Wouter gaat er een blokje mee om. Check de video om zijn bevindingen te zien!