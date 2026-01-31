Oud vs. nieuw: de Mercedes S-Klasse

Hoe groot zijn de verschillen die je met het blote oog kunt zien?

Het grote nieuws van deze week was de onthulling van de S-Klasse MOPF, oftewel de facelift. Dit is niet zomaar een facelift. Volgens Mercedes is 50% van de onderdelen nieuw of vernieuwd. Die kun je natuurlijk niet allemaal zien, maar vandaag gaan we kijken naar de verschillen die je wél kunt zien.

Voorkant

Het meest in het oog springende verschil is de nieuwe grille. Deze is 20% groter, wat vooral in de hoogte zit. Je kunt van alles vinden van grote grilles, maar als het op één type auto past dan is het wel op een grote sedan. Het meest controversiële aspect is niet het formaat, maar het feit dat de grille nu verlicht is. Ook het logo op de neus is verlicht.

Verder heeft de S-Klasse compleet nieuwe koplampen, met daarin Mercedes-sterren als verlichting. De koplampen maken gebruik van micro-LED-technologie, die met minder energie toch meer licht geven.

Achterkant

Van voren lijkt het een compleet nieuw model, maar schuin van achteren kun je zien dat het toch echt dezelfde generatie is. Van achteren zit het verschil vooral in de nieuwe achterlichten. Die zijn wat ronder vormgegeven en ook hier zien we sterretjes. Een ezelsbruggetje om de E-Klasse en de S-Klasse uit elkaar te houden: de E heeft twee sterren in de achterlichten, de S drie. Verschil moet er zijn.

Binnenkant

Ook niet onbelangrijk bij een S-Klasse: het interieur! Ook hier lijkt het bijna een nieuwe generatie. Het dashboard is compleet op de schop gegooid. Hier zien we nu ook het Superscreen wat we kennen uit de EQS. Gek genoeg heeft de S-Klasse niet het Hyperscreen, waarbij het hele dashboard één naadloos scherm is. De GLC heeft dat bijvoorbeeld wel. De S-Klasse heeft verder een nieuw stuurwiel, wat is overgenomen uit de nieuwe CLA en GLC.

Goed, deze aflevering van ‘zoek de verschillen’ was niet heel moeilijk. Rest de vraag: vinden jullie de vernieuwde S-Klasse een verbetering of heb je toch liever de pre-facelift. Roept u maar!

Bekijk hieronder de video, waarin Wouter alle details van de nieuwe S-Klasse laat zien: