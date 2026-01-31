Deze bizarre Marktplaats-occasion heeft leer aan de verkeerde kant

Ja, dat zie je goed, leer aan de buitenkant.

Een auto is pas premium als je leren bekleding hebt in het interieur. Maar weet je wat pas echt premium is? Leer aan de buitenkant! Daar kun je niet op filteren op Marktplaats, maar toch hebben we een occasion gevonden met leer aan de buitenkant.

Het betreft een witte Fiat 500 uit 2015. Daar rijden er ongeveer 100.000 van rond in Nederland, maar dit exemplaar is voorzien van lappen leer aan de buitenkant. Dit hebben we nog nooit eerder gezien. En dat hadden we graag zo willen houden ook.

Wie is er in vredesnaam zo gek om leer op de buitenkant van een auto te plakken? Nou, Stefano Conticelli. Dat is een Italiaanse kunstenaar die van Fiat opdracht kreeg om een speciale 500 te maken. Die hebben ze gekregen ook.

De kalfsleren accenten zijn het USP van deze auto, maar er zijn nog wat bijzondere details. Zo zien we mahoniehout op de spiegelkappen (dat is wel leuk) en rood-wit leer in het interieur. Er hoorde ook nog een mandje aan de achterklep te hangen, maar het lijkt erop dat die ergens in de afgelopen 11 jaar is verdwenen.

Van deze Fiat 500 Bottega Conticelli is er maar eentje gemaakt – dat is wel genoeg ook – en die is destijds geveild tijdens een gala in Monaco. De auto bracht toen €55.000 op, wat naar de stichting Robert F. Kennedy Human Rights Europe ging.

We weten niet wie de auto toen gekocht heeft, maar nu is de auto in ieder geval in Nederland belandt. Er staat nog maar 4.993 kilometer op de teller, dus veel is er niet meer gereden. Dat snappen we wel: hier wil je niet in gezien worden.

Als je daar anders over denkt, dan kun je terecht op Marktplaats. Het is een one-off met heel weinig kilometers, dus je moet niet rekenen op een scherp prijsje. Er wordt €29.900 voor deze auto gevraagd. Voor dat geld kun je ook twee Abarths kopen…