Spotspecial: alle Veyron’s die in Nederland zijn gespot

Ter ere van het 20-jarig bestaan van de Veyron duiken we in de spotarchieven.

Bugatti onthulde vorige week een eerbetoon aan de Veyron, die dit jaar 20 kaarsjes uitblaast. Het is misschien nog wat vroeg voor een hommage, maar de Veyron is nu al een icoon. Dit technologische hoogstandje is na 20 jaar nog steeds imposant.

Ter gelegenheid van 20 jaar Veyron duiken we in de archieven van Autoblog Spots c.q. Autojunk. In dit artikel zetten we alle Veyron’s op een rij die door de jaren heen in Nederland zijn gespot. Iedereen kent natuurlijk de auto’s van Perridon, maar dit zijn niet de enige Veyron’s die voet hebben gezet op Nederlandse bodem.

2013 – Rotterdam

Laten we maar gewoon beginnen met de Veyron van Perridon. Dit was ten slotte de allereerste op Nederlands kenteken. De Bugatti heeft door de jaren heen talloze wraps gedragen, maar hier zien we de auto in zijn originele gedaante: grijs met zwart. Eigenlijk een beetje saai. Maar zelfs in een saaie spec blijft de Veyron een imposante verschijning.

2010 – Amsterdam

Deze blauw-zwarte Veyron was de tweede op gele platen. Deze auto werd destijds vaak te zien in Amsterdam. De eigenaar was vastgoedmagnaat Klaas Hummel, die nog meer leuke speeltjes had, waaronder een SLR Mclaren 722 Edition. Inmiddels is de auto al lang uit beeld verdwenen. De laatste apk dateert uit 2011 en het kenteken is in 2021 ongeldig verklaard.

2007 – Amsterdam

Er heeft ook een smurfblauwe Veyron rondgereden in Nederland. Dit is een kleur die je bijna nooit ziet op een Veyron, terwijl het toch echt dé Bugatti-kleur is. Deze auto heeft nooit op Nederlands kenteken gestaan, maar de eigenaar was wel degelijk een Nederlander. Dat was Harrie van de Moesdijk, die ook een imposante Ferrari-collectie bezat, met onder meer een Enzo, een F50, een F40 en een 288 GTO.

2015 – Rotterdam

Perridon was ook de eerste – en vooralsnog enige Nederlander -die een Grand Sport op kenteken heeft gezet. De cabrio dus. Hij koos voor een witte kleurstelling. Wederom niet heel spannend, maar de Veyron kan het goed hebben.

2013 – Schiphol

Er zijn ook veel dikke auto’s die Nederland passeren via Schiphol. Meestal krijgen we die nooit te zien, maar @paulusb heeft stiekem foto’s gemaakt van dit dure vrachtje. Het betreft een heel fout exemplaar, met aftermarket velgen, getinte ramen en een aangepast logo. Het schijnt dat de auto zelfs motorisch getuned is, want er staat ‘1.500 hp’ op de zijkant.

Spotter: @tdvphotography

2023 – Laren

Het kenteken van deze Veyron dateert uit 2015, maar stiekem is deze auto al veel langer in Nederland. Eigenaar Jan Stuivenberg had ‘m eerst op Frans kenteken staan en later op Duitse exportplaten. Het lijkt erop dat de auto nu alweer een tijdje binnen staat, want de apk is vervallen sinds 2023.

Spotter: @carspottingrotterdam

2014 – Rotterdam

In 2014 nam Perridon zijn derde Veyron in ontvangst. Dit keer een Grand Sport Vitesse, met 1.200 in plaats van 1.001 pk. Alsof dat nog niet speciaal genoeg is, betreft het ook nog eens een World Record Car Edition, waar er maar drie van gemaakt zijn. Hiermee vierde Bugatti het feit dat de Grand Sport Vitesse de snelste open auto ter wereld was, met een top van 404,84 km/u.

Spotter: @mats_bulters

2016 – Zandvoort

Er staat geen één Supersports op Nederlands kenteken, maar spotters werden in 2016 wel verrast door dit Duitse exemplaar. Het bovenste gedeelte is uitgevoerd in naakt carbon, het onderste gedeelte in rood. Een spectaculaire auto om zomaar langs de boulevard van Zandvoort geparkeerd te zien staan.

Spotter: @estefanosangoerphotography

2021 – Uden

Deze Veyron stond een aantal jaar geleden te koop bij Classic Youngtimers in Uden. Het betreft een stijlvol uitgevoerd exemplaar in zwart met donkerrood, met een donkerrood interieur. Helaas is deze Veyron niet op Nederlands kenteken verschenen, dus het lijkt erop dat ‘ie naar buitenland is vertrokken.

Spotter: @spotcrewda

2023 – Lanaken

We smokkelen een heel klein beetje met deze spot. Deze foto is namelijk niet gemaakt in Nederland, maar net over de grens in Lanaken. De Veyron Grand Sport Vitesse die we hier zien is heel mysterieus. De auto deed in 2023 mee aan de Tour de Mestreech, maar is sindsdien nooit meer gesignaleerd in Nederland. Zonde, want het is wel een heel fraai exemplaar.

Spotter: @tdvphotography

2024 – Nieuw-Dordrecht

Een van de meest recente aanwinsten is deze witte Veyron. Dit exemplaar lijkt veel op de witte Veyron van Perridon, maar het gaat hier om een coupé in plaats van een Grand Sport. Deze Veyron baarde opzien omdat deze werd aangeboden als huurauto. De auto stond echter al snel weer te koop, dus waarschijnlijk is deze Veyron niet heel vaak verhuurd.

Bonusronde: dealerspots

Dealerspots tellen natuurlijk niet mee als echte spots, maar er hebben ook nog een aantal bijzondere Veyron’s bij Pon gestaan die we jullie niet willen onthouden. Daarom deze bonusronde.

Spotter: @carspottingrotterdam

Spotter: @pieter97

Spotter: @hdvideonl

Spotter: @carfreakjim

Spotter: @barttvr

Dat waren ze dan, alle Veyron’s die door de jaren heen voet hebben gezet op Nederlandse bodem. Heb jij ook een Veyron gespot (of een andere interessante auto)? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots!