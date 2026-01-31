Video: Als je te bang bent om in de sneeuw te rijden

Overal ter wereld zijn er dit soort mensen.
Een beetje sneeuw en meteen rijden alsof je leven aan een zijden draadje hangt. Zo overdreven denken sommige automobilisten. Dit is er zo’n eentje.
Bekijk ook deze video: Auto helpt bootje het water in
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
ericc zegt
Daarom vind ik de rijopleiding ondermaats. Mensen kennen hun auto’s niet. Weten niet waar alles voor dient. Slipcursus en circuit ervaring zou bij de rijopleiding moeten horen.