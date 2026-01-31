Volvo onthult het geheim van achter de spinners van de EX60

Draaiende wielen, maar toch geen draaiende wielen op een stilstaande Volvo EX60? Wat voor magie is dit?

Vorige week woensdag waren alle ogen gericht op de Volvo EX60. Tijdens de live presentatie rolde de auto meerdere keren het podium op en af, waarbij iets opviel: de wielen leken op een constante snelheid te blijven draaien onafhankelijk of de auto daadwerkelijk reed of stilstond.

Ook wij zaten in het publiek te speculeren over wat er nu precies aan de hand kon zijn met de spinners. En we waren niet de enige, het hele publiek leek het er continu over te hebben. Wat er voor de rest over de EX60 verteld werd, deed er op dat moment even niet toe: Volvo had het presenteren van een nieuwe auto naar een nieuw niveau getrokken. Van saaie statische presentatie, naar een wow-moment.

Hoe werken de spinners op de EX60?

Het belangrijkste element waren natuurlijk de spinners. Samen met de perfect synchroon meelopende achtergrond, kreeg je het idee dat de EX60 reed terwijl hij stilstond. De theorieën over de magische wielen varieerden van logisch tot lachwekkend. De mooiste die we hoorden: er staan ventilatoren op de spinners gericht die met verschillende luchtsnelheden de draaisnelheid van de wielen zou doen variëren.

Voor ons was het duidelijk: in steelies verwerkte elektromotoren die wieldoppen deden draaien. Hoe precies dat zou werken? Geen idee. Maar daar geeft Volvo gelukkig nu in een video duidelijkheid over zodat elke andere autofabrikant het idee kan stelen. Wat blijkt: speciaal ontwikkelde wielen met, hoe kan het ook anders, elektromotoren die de snelheid van de spinners perfect konden reguleren. De magie er helaas vanaf, maar leuk blijft het wel.