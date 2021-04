Deze revolutionaire BMW M2 brengt iedereen in verwarring - Autoblog.nl

Vlaamse cartoonist Jeroom heeft met deze BMW M2 een geniale manier bedacht om tegenstanders af te troeven op het circuit.

BMW verrijkt de wereld al decennialang met Art Cars. Gerenommeerde kunstenaars als Andy Warhol en Roy Lichtenstein mochten helemaal los gaan op een BMW met wisselende resultaten. Maar het leverde steevast wel bijzondere creaties op.

Aan het rijtje gerenommeerde kunstenaars mag nu ook Jeroom toegevoegd worden. We moeten er meteen bij zeggen dat dit geen officiële Art Car is, maar deze creatie draagt wel degelijk de goedkeuring van BMW weg. Jeroom heeft deze creatie namelijk ontworpen voor de BMW M2 CS Racing Cup Benelux.

Degenen die niet de Slimste Mens kijken vragen zich wellicht af: wie is in vredesnaam Jeroom? Dat is dus een Vlaamse cartoonist die bekend is vanwege zijn snor en zijn volledige gebrek aan mimiek. Naar eigen zeggen is Jeroom altijd al fan geweest van de BMW Art Cars en hij was dan ook zeer vereerd dat hij nu zijn creativiteit mocht botvieren op de BMW M2 CS Racing.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar de livery die hij heeft ontworpen is wel creatief. Jeroom heeft namelijk een soort Droste-effect gecreëerd met kleinere varianten van de BMW M2 op de livery. Dit zorgt voor een verwarrende optische illusie. Dat is meer dan een geintje, er zit een gedachte achter. “Ik heb gekozen voor een ontwerp dat de piloot van deze auto zeer veel voordeel zal geven op het circuit,” aldus een bloedserieuze Jeroom. “Ik verwacht dan ook dat meer teams m’n revolutionaire ontwerp gaan overnemen.”

De vernietigende kracht van deze uitmonstering kunnen we volgende maand zien. Dan gaat deze revolutionaire auto in actie komen tijdens de BMW M2 CS Racing Cup Benelux.