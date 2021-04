Extreme Bentley Continental is klaar om Pikes Peak te bestormen - Autoblog.nl

Volgens Bentley is deze Continental GT3 Pikes Peak de meest extreme auto die ze ooit gebouwd hebben. We zijn geneigd ze te geloven.

Bentley heeft vandaag de dag niet meer zoveel met sportiviteit te maken. De auto’s die ze bouwen zijn vooral lompe auto’s waarin je baadt in luxe. Daar is helemaal niks mis mee, maar Bentley wil zich toch graag van zijn sportieve kant laten zien.

Dat doen ze onder meer op de fameuze Pikes Peak International Hill Climb. In 2018 was Bentley op de heuvelklim der heuvelklimmen de snelste ooit in de categorie SUV met de Bentayga. Dat zegt misschien nog niet zoveel, maar het jaar daarop wisten ze het overall record voor productieauto’s in de wacht te slepen. Dit kunstje flikten ze met een Continental GT W12. Om klanten mee te laten genieten van het succes brachten ze ook een Pikes Peak Limited Edition uit.

Deze successen smaken naar meer: ook dit jaar wil Bentley weer de Pikes Peak bestormen. Ze pakken groots uit met een speciaal opgetuigde Continental: de Continental GT3 Pikes Peak. Met dit extreme apparaat wil Bentley het Time Attack 1-record aan diggelen rijden. Daarvoor is een gemiddelde snelheid van meer dan 125 km/u nodig. En dat dus heuvelop, op een bochtig parcours.

Dat doe je niet zomaar. Gelukkig heeft Bentley de juiste man weten te strikken: Rhys Millen. Hij heeft zijn bijnaam King of the Mountain niet voor niets gekregen. Millen was ook degene die de eerdere twee records pakte met Bentley.

Bentley – je weet wel, dat merk van de twaalfcilinders – heeft zich inmiddels helemaal gericht op een milieuvriendelijke toekomst. Dit PR-moment willen ze niet onbenut laten: de Continental GT3 Pikes Peak knalt daarom straks op biobrandstof de heuvel op. De 4,0 liter V8 is flink onder handen genomen om op biobrandstof én in de ijle lucht alsnog veel vermogen te leveren. Hoeveel precies, verklapt Bentley niet.