En dat doen ze het hele jaar door, ook op zon- en feestdagen.

Schaalvergroting, kent u die uitdrukking? In het kort komt het erop neer, hoe meer je maakt, des te goedkoper het wordt. En BYD heeft dat als geen ander begrepen. Ze hebben namelijk een fabriek in China staan waar gemiddeld iedere minuut een auto in elkaar wordt gezet.

Reken je dat door, dan kom je uit op zo’n 60 auto’s per uur, dat is niet zo’n moeilijke som, klopt. Bij een volle productiedag praat je over grofweg 1.400 tot 1.500 auto’s per dag. Op jaarbasis zit je dan al gauw richting een half miljoen auto’s. Dat zijn serieuze aantallen, bam!

Maar hoe kan het dat die fabriek er zoveel auto’s uitpoept? Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Als eerste is er de omvang van die fabriek. Die is, zoals je op de foto kunt zien, enorm. We geven even een voorbeeld, alleen al het gedeelte waar de plaatdelen worden geperst en gelast is 140.000 vierkante meter groot. Da’s ongeveer 25 voetbalvelden. En dat is dus nog maar 1 onderdeeltje.

Deze fabriek produceert 1 auto per minuut

En dan nog iets, die fabriek maakt niet alleen auto’s, maar is onderdeel van een groter industrieel complex waar ook batterijen en andere belangrijke onderdelen worden gemaakt. Dat is geen detail, want BYD maakt erg veel belangrijke onderdelen in eigen huis. Dat is handig, want zo ben je niet afhankelijk van externe leveranciers en kun je dus op vol tempo doorbouwen.

Binnen in de fabriek zie je vooral veel robotarmen. Die persen plaatwerk, lassen carrosserieën aan elkaar en verzorgen een groot deel van het spuitwerk. In de assemblagehal werken mensen en machines naast elkaar.

Robots doen het zware werk, medewerkers controleren, monteren af en werken details af. Alles loopt in een vaste volgorde door, zodat er continu auto’s in verschillende fases van opbouw staan.

Maar waarom moet het allemaal zo groot en zo snel? Simpel, BYD verkoopt over de hele wereld steeds meer auto’s en die koeten wel gemaakt worden. Niet zo moeilijk, toch? Een hoge productiecapaciteit zorgt niet alleen voor heel veel auto’s, maar ook voor lagere kosten per auto. En dat brengt ons dus weer bij die eerder genoemde schaalvergroting.

Dus of we nou willen of niet, we kunnen echt niet meer om de Chinezen heen. Maar dat wisten we eigenlijk al…