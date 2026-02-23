Echt niet.

Als je even snel naar bovenstaande occasion kijkt, zou je zeggen dat ondergetekende helemaal gek is. Want je kijkt wel degelijk naar een BMW Z4. Zou je zeggen ja, maar dat is dus niet het geval. Want hier staat een -de liefhebber had het allang gespot- een Alpina. Een Alpina Roadster S om precies te zijn.

En deze flink aangepakte Z4 is er nog echt één van een ander merk, toen Alpina nog niet was ingelijfd door BMW en het dus nog veel meer was dan een luxe stickertje op al uitgebrachte modellen. Hoe kun je iets schitterends om zeep helpen… Maar dat terzijde.

Maar goed, we gaan door met deze occasion die we op Marktplaats hebben gevonden. De Alpina Roadster S dus. Dat is in de basis inderdaad een BMW Z4 van de E85-generatie, maar dan eentje waar Alpina zich echt mee heeft bemoeid. En niet een beetje.

Deze occasion is géén BMW Z4

Onder de kap ligt namelijk geen standaard 3.0 zes-in-lijn, maar een door Alpina aangepakte 3,4-liter. Ongeveer 300 pk en zo’n 360 Nm levert deze smeuïge zespittert. Geen turbo’s, geen moeilijk hybridegedoe, gewoon meer cc’s, onderdelen optimaliseren en gaan. 0-100 gaat in iets meer dan vijf seconden en hij loopt door tot ergens rond de 265 à 270 km/u. Best netjes voor een open tweezitter van begin jaren 2000.

Want deze Roadster S werd gebouwd tussen 2004 en 2006 en in totaal zijn er maar 370 gemaakt. Daarvan waren er 167 met het stuur rechts. Reken maar uit, er zijn dus maar 203 linksgestuurde exemplaren. En een ervan staat hier dus voor je.

Deze specifieke auto is echt wel een pareltje, zeg ik een klein beetje bevooroordeeld. gemaakt in 2006, slechts 38.000 kilometer op de teller, de originele hardtop zit er ook bij en de uiterlijke staat is heel erg goed, zo ziet het eruit. Binnenin blauwe Alpina-klokken, Lavalina-leer op het stuur en wat eigen details.

Helaas is alles wat zo mooi en zeldzaam is, niet goedkoop. En dat geldt ook voor deze Roadster S. De verkoper wil er namelijk 56.875 euro voor hebben. Ja, de gemiddelde E85 is een stuk beter te betalen.

Maar da’s dan weer geen Alpina. En deze wel! Wij schreeuwen hier dus met z’n allen in koor:

KOOP DAN!!1!