Koop allemaal een auto van DIT merk

Want dan kunnen ze leuke auto’s blijven maken

Leuke auto’s zijn er anno 2026 steeds minder. Ja, ze zijn er nog wel, maar daar betaal je meteen een aantal tonnen voor. Of ze kunnen wel hard, maar zitten wel vól met zware computers en andere zaken om hem leuk de bocht om te laten gaan. Maar echt betaalbare leuke nieuwe auto’s? Eigenlijk is er maar eentje.

De Mazda MX-5 inderdaad.

En het goede nieuws is, Mazda werkt dus gewoon aan een nieuwe MX-5. Dat is bevestigd en er rijdt zelfs al een prototype rond. Geen showauto, maar echt eentje die ze gaan verkopen. Dat bevestigen de concullega’s van AutoRai. De huidige generatie loopt al even mee, dus het is ook wel logisch dat er iets nieuws aankomt. Alhoewel, logisch? Met alle uitdagingen van deze tijd?

Er komt een nieuwe Mazda MX-5

En toch gaan ze het doen dus. En wat ze willen, het moet een échte MX-5 blijven. Dus licht, compact, achterwielaandrijving en vooral leuk om te rijden. Geen zware techbom met drie schermen en 400 kilo accu’s. Gewicht is heilig bij dit model. Rond de duizend kilo is nog steeds het mikpunt, of in elk geval zo dicht mogelijk daarbij.

En daar zit meteen de uitdaging. Elektrificatie is eigenlijk onvermijdelijk, maar accu’s zijn zwaar. Een volledig elektrische MX-5 wordt niet uitgesloten, maar Mazda geeft zelf al toe dat dat lastig wordt als je het speelse karakter wilt behouden. Een mild-hybride oplossing ligt daarom meer voor de hand. Dan kun je de uitstoot drukken zonder dat het hele concept overboord gaat.

Wanneer hij precies komt en wat er definitief in het vooronder is gepropt, is nog niet duidelijk. Maar koop alvast allemaal een auto van Mazda, dan hebben ze genoeg geld om de leukste nieuwe auto te blijven ontwikkelen!