Deze chick surft op een afgedankte Land Rover

Je leest het goed.

Wat te doen met afgedankte proef-auto’s? Surfplanken bouwen natuurlijk! Althans, dat is wat SkunkWorks Surf Co dacht. In een partnerschap met Jaguar Land Rover werd een speciale surfplank ontwikkeld. De onderdelen zijn afkomstig van een kleimodel van een Land Rover Discovery Sport. De auto werd in juni afgebroken en kon worden hergebruikt om de surfplank te ontwikkelen.

Surfchick Lucy Campbell ging de plank testen voor de partijen. Campbell is surf-kampioen in Engeland en weet dus wel hoe een goede surfplank moet aanvoelen. Naast onderdelen van het kleimodel, bevat de surfplank ook carbon details. Dit materiaal versterkt de plank en zorgt er tegelijkertijd voor dat de surfplank zijn flexibiliteit behoudt.

GeĆÆnteresseerden kunnen de gerecyclede plank dit weekend in het echt aanschouwen. De surfplank wordt tentoongesteld tijdens het Jaguar Land Rover Tech Fest in Londen. Met dit evenement toont JLR haar visie op de toekomst van mobiliteit. Het event is gratis te bezoeken.