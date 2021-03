Jaguar Land Rover sloopt coronavirus uit het interieur - Autoblog.nl

Een lekker fris interieur zonder coronavirus, dankzij een nieuw systeem van Jaguar Land Rover.

Als je toch nog een positief punt moet benoemen aan de gevolgen van het coronavirus, dan is het dat hygiëne opeens bovenaan de agenda’s staat. In het geval van Jaguar Land Rover is er een slim systeem bedacht dat korte metten maakt met het coronavirus in je interieur.

Het gaat hier om een filtersysteem dat momenteel nog in ontwikkeling is. Uit laboratoriumtests blijkt dat bacteriën die in de lucht hange tot 97 procent met de vloer gelijk worden gemaakt. In het specifieke geval van het coronavirus konden zelfs 99,995 procent van de deeltjes worden vernietigd. De technologie maakt gebruik van de X-nanotechnologie van Panasonic om bacteriën en virussen te slopen. Jaguar Land Rover is een samenwerking aangegaan met de microbiologen van Perfectus Biomed Ltd om dit in auto’s te realiseren.

Omdat de technologie nog in ontwikkeling is kun je helaas niet meteen een Jaguar of Land Rover bestellen met dit systeem aan boord. Als het eenmaal zover is werkt het als volgt. Het ventilatiesysteem gaat gedurende een periode van 30 minuten de lucht circuleren en filteren. In deze periode vist de technologie bacteriën en virussen uit de lucht.

Het is nog niet bekend wanneer deze technologie naar de auto’s van Jaguar Land Rover komt. Feit is dat je straks in de toekomst met hartelust naast je stinkende collega of vriend kunt plaatsnemen. Dat systeem filtert toch alle ongerechtigheden die zich in de auto kunnen bevinden. Lekker hoor!