PAS OP! Deze criminelen pakken jou ook!

Criminelen ja. Die het op jou voorzien hebben.

Als is het al eventjes geen zomer meer, Spanje blijft toch een populaire plek om even heen te gaan, zeker voor de inwoners van een koud en regenachtig Nederland. Of België, dat land is ook zaad in de herfst en winter. We gaan lekker met het vliegtuig, maar ook steeds vaker met de auto. Sleurhut erachter en eenmaal op bestemming lekker door de dorpjes of steden kachelen met je gele platen.

En daar zit hem meteen de kern van het verhaal. In Spanje duiken steeds vaker meldingen op van gestolen buitenlandse kentekenplaten. Het gaat om een vorm van criminaliteit die vooral toeristen treft en helaas heel eenvoudig uit te voeren is. Ook bij jou dus, als je eens rijdend die kant opgaat.

Auto’s met buitenlandse nummerplaten vallen op in het straatbeeld en blijken daardoor een makkelijk doelwit. Vooral Nederlanders, Belgen, Duitsers en Zwitsers krijgen ermee te maken, zeker in toeristische gebieden en op drukke parkeerplaatsen waar auto’s langere tijd stil staan.

Deze criminelen hebben het op jou voorzien

Het principe is simpel: criminelen schroeven de kentekenplaten van jouw auto en gebruiken die vervolgens op een vergelijkbare wagen. Daarmee rijden ze tolwegen op, negeren flitscamera’s of plegen andere overtredingen die later allemaal op jouw naam binnenkomen. De dader is onvindbaar, maar jij zit met de boetes en het papierwerk.

Wie de diefstal ontdekt, staat meteen voor een praktisch probleem. Rijden zonder kenteken is in Spanje verboden, ook als je slachtoffer bent. Dat betekent aangifte doen bij de politie, wachten op tijdelijke documenten en hopen dat je verzekering meewerkt. Voor veel reizigers betekent het vertraging, extra kosten en een hoop gedoe. Een vakantie kan er zomaar door ontsporen.

De Spaanse autoriteiten waarschuwen inmiddels actief voor deze criminelen en hun activiteiten. Vooral bij supermarkten, strandparkeerplaatsen en vakantieparken komen meldingen binnen. Toeristen wordt aangeraden regelmatig te controleren of hun kentekenplaten nog vastzitten en waar mogelijk op bewaakte locaties te parkeren.

Het blijft een klein, snel te voorkomen detail, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Eén losgeschroefde plaat en je bent uren verder met aangifte, formulieren en onverwachte rekeningen. Juist daarom loont het om even alert te blijven, hoe onschuldig het ook lijkt.

Maar toch alvast een Feliz Navidad. Adios!