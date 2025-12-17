Europese ‘Kei Car-categorie’ blijkt stimulans voor meer elektrische crossovers

De ‘kleine goedkope EV’s’ zijn niet altijd goedkoop en zeker niet altijd klein.

Gisteren ging de Europese Unie eindelijk met de billen bloot. De plannen tot aan en na 2035 werden eindelijk concreet. Het grote nieuws: nieuwe Europese benzineauto’s sterven voorlopig niet uit, maar krijgen het wel lastig. Ander belangrijk nieuws: er komt een speciale categorie voor ”kleine elektrische auto’s”. Onthoud vooral dat ‘kleine’ gedeelte.

De EU wil fabrikanten die in de Unie auto’s bouwen stimuleren om meer betaalbare kleine EV’s te bouwen. Hoe dan? Nou, door met voordelen te smijten. De eerste komt van de EU zelf middels ‘superkredieten’.

Wat zijn superkredieten?

In 2009 bedacht de EU een nieuwe regeling. Nieuwe auto’s moesten vanaf dan gemiddeld maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Kom je erboven, dan komen er miljardenboetes op je af.

Om de fabrikanten een handje te helpen, kunnen ze superkredieten verdienen. Met deze kredieten telt een elektrische auto niet voor één keer 0 gram CO2 per kilometer, maar 1,3 keer. Door dus wat van die superkredieten te verzamelen, kun je aan de andere kant van het spectrum weer wat auto’s uitbrengen die wat minder zuinig zijn. Daar worden wij als liefhebbers dan weer blij van.

De M1E-categorie

Een andere manier om meer betaalbare compacte EV’s uit Europa te krijgen, is een eigen subcategorie. Je kent de M1-personenautocategorie al. Daaronder komt nu een speciale tak te hangen voor de kleine EV’s genaamd M1E.

Hoe helpt dit autofabrikanten? Lidstaten kunnen hierdoor gerichter voordeeltjes geven aan kopers van dit soort auto’s. Denk aan aankoopsubsidies, belastingen, vrijstelling van tolheffing, maar ook speciale parkeertarieven, verlaagde heffingen, bevoorrechte toegang tot rijstroken of parkeervakken.

De voorwaarden zijn krom

Goed, dat was allemaal nog maar inleidend. Het interessante aan de M1E-categorie zijn de voorwaarden die de EU eraan hangt. Er zijn er maar twee. De elektrische auto mag niet langer zijn dan 4,2 meter. Voor de beeldvorming: dat is iets korter dan een Golf. Daarnaast moet de auto in de EU geproduceerd worden. Dat is alles.

Er zijn dus geen regels voor het gewicht, aantal zitplaatsen of maximale prijs. Daarmee zet de EU de deur wagenwijd open voor ietwat grotere en nog belangrijker duurdere auto’s. Voorbeeldje? De Renault 5 Turbo 3E van € 155.000 valt onder de M1E-categorie met deze regels. Niet bepaald een goedkope EV.

Welke auto’s vallen onder de M1E-categorie?

Over welke modellen hebben we het in de Europese Unie dan als het over de zogenaamde ‘kleine betaalbare EV’s’ gaat? Ik heb hieronder een opsomming gemaakt van modellen die op het moment van schrijven voldoen aan de regels.

Microcars doen niet mee: zij hebben al hun eigen L6e- en L7e-categorieën. Naast de dure Renault 5 Turbo 3E valt er nog iets op. De lijst bestaat uit een mix van hatchbacks en crossovers. We zouden bijvoorbeeld de Stellantis-crossovers geen kleine auto’s noemen. Evenmin de Puma van Ford of de 600e van Fiat. Mijn term ‘Europese Kei Car-categorie’ gaat dus zeker niet op.

Welke modellen mis je nog in de lijst? Laat het hieronder weten. We weten nu al van verschillende auto’s dat ze erbij gaan komen. De BYD Dolphin Surf wordt bijvoorbeeld vanaf het tweede kwartaal van 2026 in Hongarije geproduceerd. Vanaf dan doet deze EV met Lambo-koplampen ook mee. De elektrische Mini Cooper en Aceman kunnen er ook nog in vallen zodra de productie in Oxford begint. Die Aceman is overigens ook geen kleintje. Maar voor nu is dit de lijst:

Alfa Romeo Junior

Alpine A290

Citroën ë-C3

Cupra Raval

Dacia Spring

Fiat 500e

Fiat 600e

Ford Puma Gen-E

Jeep Avenger

Lancia Ypsilon

Nissan Micra

Opel Corsa Electric

Opel Mokka-e

Peugeot e-208

Renault Twingo

Renault 4 E-Tech

Renault 5 E-Tech (Turbo 3E)

Volkswagen ID. Polo

Foto: Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale gespot door @Maurice16