Stellantis-baas wil ook ná 2035 nog verbrandingsmotoren verkopen

De grote baas van Stellantis is het niet eens met de plannen van de EU.

2035 is nog steeds ver weg, maar er moet nog een hoop gebeuren als er tegen die tijd alleen EV’s verkocht mogen worden. Er gaan daarom steeds meer stemmen op om deze grens toch wat te versoepelen.

Ook John Elkann pleit hier nu voor in een interview met Politico. Elkann is de kleinzoon van Gianni Agnelli en zwaait niet alleen de scepter over Ferrari, maar ook over Stellantis. Daarmee is hij een van de machtigste figuren in de Europese auto-industrie. Maar ja, ook hij heeft zich te houden aan de regels van de EU.

De Stellantis-baas ziet graag dat de EU een aantal uitzonderingen maakt op het verbod op verbrandingsmotoren. Daarbij moet je denken aan plug-in hybrides, EV’s met range extenders en auto’s die op alternatieve brandstoffen lopen. Op die manier blijft de verbrandingsmotor nog langer in leven.

Ook ziet Elkann graag dat de eisen voor 2030 versoepeld worden. Fabrikanten die niet aan de CO 2 -eisen voldoen moeten fikse boetes betalen. De Stellantis-topman wil graag dat 2030 geen harde deadline is, maar dat er gekeken wordt naar het gemiddelde van 2028 tot 2032.

Of John Elkann zijn zin krijgt gaan we 10 december zien. Dan presenteert de Europese Commissie een nieuwe versie van hun plannen. Elkann staat overigens niet alleen in zijn wensen. Veel autofabrikanten hebben vergelijkbare uitspraken gedaan.

Overigens is John Elkann op dit moment niet zo populair. Hij heeft namelijk over Lewis Hamilton en Charles Leclerc gezegd dat ze meer moeten focussen op rijden en minder moeten praten. Dit viel helemaal verkeerd bij de fans en daarom is op social media nu de hashtag #ElkannOut trending. Maar dat geheel terzijde.

Foto: Palazzo Chigi