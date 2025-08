ANWB heeft het razend druk met Hollanders in Spanje

Ook over de grens is de ANWB behoorlijk druk deze zomer, waaronder in Spanje.

Als je zin hebt in snikheet weer, gecombineerd met het regelmatig tegenkomen van een landgenoot: ga lekker naar Spanje deze zomer. Het is zelfs zo Hollands dat je er een gele ANWB-bus kan tegenkomen. Voor het eerst is de ANWB met eigen pechhulpbusjes aanwezig langs de Costa Brava.

ANWB voor het eerst zelf in Spanje

Pech krijgen op vakantie is nog vervelender dan thuis. Je kunt wel de alarmcentrale bellen, maar de daadwerkelijke hulp krijg je vaak van een lokale hulpdienst. Dan krijg je dat gezeur met taalbarrières en soms heb je geen idee waar je nou aan toe bent. Maar je staat wel dik een uur langs de weg met pech.

Als dan zo’n bekend ANWB-busje komt aanzetten, 1.600 kilometer van huis, komt er een gevoel van blijdschap in je naar boven. Tenminste, ik heb geen idee. Ik stel het me gewoon zo voor.

De ANWB is op diverse plekken te vinden in Spanje, van een stoffige camping in Blanes tot een rotonde in Pineda de Mar. Onder de bloedhete Spaanse zon proberen de monteurs je weer op weg te helpen. Volgens de Telegraaf heeft de ANWB het ontzettend druk met pechgevallen in Spanje. Wat dat betreft geen overbodige luxe om er aanwezig te zijn met eigen pechhulpbusjes.

Van kokende motorolie tot vastzittende camperdeuren: de diversiteit aan ongemakken is net zo groot als de karakters in een willekeurige Netflix-serie. De ANWB krijgt ook te maken met problemen die hier in Nederland nauwelijks een rol spelen. Nederlanders die hun automaat slopen bijvoorbeeld, omdat ze bergopwaarts in een veel te hoge versnelling rijden en niet snappen dat het beter is om handmatig terug te schakelen.

Naast pechhulp in Spanje heeft de ANWB ook een steunpunt in Barcelona voor medische hulp en repatriëring. Het liefste zie je ze helemaal niet natuurlijk, maar als je pech krijgt op vakantie is het vertrouwde aanzicht van de ANWB toch een geruststelling voor heel veel Nederlanders.