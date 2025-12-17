Nederlandse overheid wil MEER 130 km/u-snelwegen!

De beleidsmakers willen wel, zeggen ze…

14 april 2025 was de grote dag. Vanaf toen ging de maximumsnelheid op drie Nederlandse snelwegen omhoog van 100 naar 130 km/u. Halleluja. In de zomer van dit jaar zou er een vierde traject bij moeten komen. Zover is het, weten we nu, nooit gekomen. Tenminste…

Dankzij de vrienden van BNR krijgen we een update over de maximumsnelheidverhoging op de Nederlandse snelwegen. Het nieuwsradiozender sprak met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de uitbreiding van de 130 km/u-snelwegen. In een brief legt I&W uit wat de plannen en struikelblokken zijn. En die brief voorspelt niet veel goeds voor de nieuwe 130-snelwegen in Nederland.

Vierde traject op het oog

Het eerder benoemde vierde traject dat in de zomer al naar 130 moest gaan, wordt nog steeds gezien als potentiële 130-snelweg. Dit is de A37 tussen Holsloot en Zwartemeer. De snelheidsverhoging loopt stuk door een aantal punten. Voor je er 130 mag rijden, moet de berm veiliger zijn. Er moeten geleiderails worden geplaatst óf de berm moet vrij gemaakt worden van obstakels.

Daarnaast is er meer onderzoek nodig. Onderzoek naar de details, maar ook naar de ecologische impact van de maximumsnelheidsverhoging. Alsof dat niet genoeg is, moet er een natuurvergunning komen dankzij een uitspraak van de Raad van State van dit jaar. Kortom, hier ga je voorlopig geen 130 rijden.

Nog drie potentiële trajecten!

Oké, op de A37 gaat het voorlopig niet gebeuren, maar de overheid kijkt verder dan deze rijksweg. Er zijn nog drie stukken snelweg waar 130 misschien mogelijk is. Dit zijn de trajecten:

A6 – aansluiting Lelystad tot knooppunt Emmeloord (met uitzondering van de A6 ter hoogte van de Ketelbrug)

A27 – aansluiting Almere Haven tot knooppunt Almere

A17 – knooppunt Noordhoek tot knooppunt De Stok.

Het grootste obstakel: geld

Ook voor deze snelwegen geldt dat er meer detailonderzoek moet worden uitgevoerd. Daarnaast moeten we het nog over het grootste probleem hebben: geld. In de brief zegt het ministerie: ”Er is momenteel geen specifiek budget beschikbaar voor het uitvoeren van de detailonderzoeken en het doorvoeren van eventuele benodigde mitigerende maatregelen.”

Daarom kijkt het ministerie eerst in hoeverre de verhoging van de maximumsnelheid verder onderzocht kan worden. Kortom, ook dit gaat nog even duren. Als het vervolgens zover is, moet er nog een budget worden vastgesteld. Nog een belangrijk punt: er komt een nieuw kabinet. Zij mogen bepalen in hoeverre al deze onderzoeksplannen doorgaan. Met de nieuwe politieke wind die door Den Haag waait, is het goed mogelijk dat al deze plannen bij het grof vuil terechtkomen.

Foto: Porsche 918 Spyder gespot door @nlhighwayspots