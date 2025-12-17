Ineens is je auto geen youngtimer meer, wat zijn je opties?

De hogere bijtelling accepteren is natuurlijk geen optie.

Het afschaffen van de youngtimer-regeling is een feit. Dat is zuur voor jou, want jouw auto is ineens niet langer oud genoeg om als jonge klassieker aangemerkt te worden. Simpel gezegd betekent het een aanzienlijk hogere maandelijkse bijtelling voor een auto die, tot overmaat van ramp, ook nog eens aanzienlijk is gedaald in dagwaarde.

De makkelijke optie is natuurlijk achterover leunen en de hogere maandlasten accepteren. Maar we weten allemaal dat dit eigenlijk geen reële optie is. Gelukkig zijn er meer manieren om met het afschaffen van de youngtimer-regeling om te gaan. Naast de eerste optie vonden wij er nog vier:

Optie 2: Overhevelen naar privé

Klinkt simpel, is het ook, mits de auto op naam van een BV staat. In dat geval koop je de auto voor een redelijke prijs van het bedrijf met een koopovereenkomst. Je zet het verkoopbedrag als inkomsten op de balans van je bedrijf en gaat hem privé rijden. Vanaf dat moment hoef je alleen nog alle zakelijke kilometers handmatig bij te houden en moet opgeven.

Nadeel van deze constructie is natuurlijk wel dat alle tankbeurten en het onderhoud alleen nog voor het gedeelte van de zakelijke kilometers aftrekbaar zijn. Ook kan je niet zomaar stellen dat jouw Audi A4 uit 2010 volgens jou nog maar duizend euro waard is, waardoor je jezelf een koopje biedt. De belastingdienst verwacht dat je een redelijke prijs (lees: in lijn met de dagwaarde) voor de de auto rekent of in het beste geval netjes laat taxeren.

Als ZZP’er is het simpelweg niet mogelijk om de auto van jezelf te kopen. Dat komt doordat de de auto niet op naam van een los bedrijf staat. Met andere woorden: de auto die de ZZP’er zakelijk rijdt, valt niet onder een bedrijfsvermogen, maar onder het vermogen van de ondernemer, wat het onmogelijk maakt om hem tussen verschillende vermogens te verplaatsen.

De enige optie is dan om de auto te verkopen en er een andere voor terug te kopen en die vervolgens privé te registreren. Even aan je buren verkopen en direct weer terug te kopen voor een vriendenprijsje, lijkt daarmee een oplossing, maar het risico dat de belastingdienst dit opmerkt en je vervolgens aan je vestje trekt voor belastingontduiking, neemt daarmee wel aanzienlijk toe.

Maar in dit geval lijkt er een uitzondering te zijn, want het van zakelijk naar privé halen van een auto voor ZZP’ers is volgens de belastingdienst wel mogelijk onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’. Daaronder valt toevalligerwijs ook ‘ingrijpende wetsveranderingen’. Iets waar nu wel sprake van is, lijkt ons.

Optie 3: Je gaat 25 jaar of ouder rijden

Je bent toch geen dief van je eigen portemonnee? De Audi A4 gaat de deur uit en de klassieke BMW 5 Serie uit 2001 komt ervoor terug. Rijdt prima, met misschien wat meer onderhoudskosten, maar dan valt ‘ie in ieder geval de aankomende jaren nog wel onder de Youngtimerregeling en is de bijtelling nog te overzien. Tenminste, als je het prima vindt om over een auto van 25 jaar of ouder nog 35 procent bijtelling over de dagwaarde te betalen…

Optie 4: Rijd maximaal 500 kilometers privé

Financieel geen ruimte om de youngtimer tegen een fors verlies te verkopen en er iets anders voor terug te kopen? Dan is er altijd nog de optie om de auto vrijwel exclusief zakelijk te blijven rijden. Als je maximaal 500 kilometer per jaar privé rijdt, hoef je van de Belastingdienst namelijk helemaal geen bijtelling te betalen, omdat de auto dan niet tot ‘loon’ gerekend wordt.

Nadeel is wel dat de belastingdienst bij deze constructie het vergrootglas uit de bureaulade haalt. Een strikt kloppende kilometerregistratie is dus essentieel.

Optie 5: Goedkoop een nieuwe EV leasen

Goed nieuws! Je kunt een fonkelnieuwe elektrische auto rijden tegen bijna dezelfde bijtelling als je youngtimer. Nadeel is wel dat je op een aantal zaken ietsjes moet inleveren. Ruimte, comfort, actieradius en allerlei andere gebruiksgemakken worden mogelijk wat minder, maar financieel verandert er wellicht minder dan je zou denken.

Laten we het absolute instapmodel van de Renault 5 als voorbeeld nemen. Die kost je zo’n 125 euro aan netto bijtelling per maand. Je Audi A4 uit 2010 met een dagwaarde van 10.000 euro kost je nu nog ongeveer tussen de 105 en 145 euro netto bijtelling per maand (afhankelijk van het percentage inkomstenbelasting). Bij lange na niet een vergelijkbare auto, maar wel bijna vergelijkbare lasten.

Pleister op een houten been

We zien natuurlijk ook wel dat bovenstaande opties als een pleister op een houten been kunnen overkomen. Bij allen moet je linksom of rechtsom inleveren op meerdere vlakken.

Aan de andere kant was het ondertussen ook wel een te verwachten dat de youngtimer-regeling een keer op de schop zou gaan, zeker in een tijd waarin elektrisch rijden en CO2-uitstoot hoog op de politieke agenda staan. Het probleem is echter de korte overgangstijd en de slechte aanpak – naast de minimale toereiking – vanuit de overheid. Helaas hebben we daar weinig invloed op. Kortom: profiteer er van zolang het nog kan.