Leuk om eens te kijken waar ze nou het meeste geld voor vragen

Een regenachtige dag op de redactie is al snel de reden om een beetje te gaan mijmeren over betere plekken. Over zoveel geld bezitten dat je überhaupt niet meer in de regen hoeft te verblijven. Dat je zo veel knaken hebt dat je de garage van je droomvilla aan de Cote d’Azur helemaal vol kunt plempen met de allerduurste auto’s.

En daarom is Marktplaats eens open geslingerd, op zoek naar de allerduurste auto de daar te vinden is. En het zal je verbazen, het is geen nieuwe Rolls Royce of een dik getunede Ferrari ofzo. Verre van dat, het is eigenlijk een heel klein wit autootje. Maar wel voor een godsvermogen. Waarom dan?

Nou, dat gaan we je eens haarfijn uitleggen. Ga lekker zitten, neem een drankje en geniet van de uitleg over deze schitterende klassieker. En dure klassieker, dat ook.

Dit is de duurste auto van Marktplaats

Sommige auto’s vertellen hun eigen geschiedenis zonder dat je er één woord voor nodig hebt. Deze Porsche 911 doet dat meteen, al begint het al bij het nummer: 300113. Dat betekent dat dit een van de allereerste 911’s ooit gebouwd is. Niet zomaar vroeg, maar uit het eerste productiejaar, toen er nog maar 232 exemplaren werden gemaakt. Het soort auto waarvan je denkt dat hij allang in een museum zou staan of al decennia in vaste handen zou zijn.

Chassisnummer 113 werd in december 1964 nieuw afgeleverd bij Porsche-dealer Krauss in Nürnberg. Nog geen jaar later vond de auto zijn weg naar New York, waar hij uiteindelijk in een schuur belandde. Daar stond hij jarenlang verstopt, compleet maar aangetast, totdat hij in 2016 weer tevoorschijn kwam. Een echte vondst, het soort verhaal waarvan liefhebbers altijd hopen dat het hen eens overkomt.

In Nederland vond de auto een nieuwe eigenaar met een zwak voor vroege 911’s. Het Porsche Classic Center kreeg de opdracht om de auto volledig te restaureren, waarbij vooral één ding centraal stond: alles zo origineel mogelijk houden. Geen snelle oplossingen, maar geduldig terugbrengen wat ooit uit de fabriek kwam. Veel onderdelen zijn gerepareerd in plaats van vervangen, omdat vroege 911’s vol unieke details zitten die nooit meer opnieuw zijn geproduceerd. Drie jaar lang werd er gewerkt, en elke stap is vastgelegd.

Na zes jaar in een privécollectie te hebben gestaan, mag deze 911 weer de wereld in. Wie instapt, kijkt niet naar een replica van het verleden, maar naar een auto die dat verleden écht heeft meegemaakt.

Ben jij die liefhebber die niet zonder deze 911 kan én beschik je over een heel dikke portemonnee? Dan rest jou niets dan even op Marktplaats te kijken en 849.900 euro over te maken.

Maar dan heb je wel wat!