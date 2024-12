Deze betaalbare auto’s gingen weg in 2024

De jaarlijkse lijst van auto’s die fabrikanten laten gaan is hier: deze modellen gingen weg in 2024 en zien we in 2025 niet meer terug.

Automerken zijn heel kil en meedogenloos tegen hun modellen. Elk model is immers bedacht om een stukje markt te bedienen en wanneer de rek eruit is (of er nooit in heeft gezeten) is het klaar. Al hebben wij het gevoel dat het tegenwoordig lopende bandwerk is, vrij letterlijk. Sentiment en/of iconische statussen, daar heeft een merk niks aan. 30 jaar de markt perfect bediend maar in 2024 volledig ingekakt? Zeg maar dag met je handje.

Deze betaalbare auto’s hebben ons verlaten

Uiteraard zegt dat niks over de betaalbare auto’s die er wel zijn, en natuurlijk nieuw komen. Dat laatste heeft collega Bas jullie eerder vandaag alles over verteld. Dat brengt ons bij een iets minder leuke lijst, namelijk die van auto’s die weg gingen in 2024. Zoals altijd een bonte mix van modellen die maar niet van de grond wilden komen, het zo lang mogelijk uitmelken van een ooit populair recept of auto’s die simpelweg een nieuw model in de weg zaten. We zetten er ook bij wat wij denken dat je nu moet kopen, of wat het merk denkt. We richten ons eerst op de goedkope(re) auto’s (en ja dat is een wat rekbaar begrip) en uiteraard kijken we ook nog even wat er weg is gegaan in de wereld van dure auto’s.

Audi A4/A5 (B9)

De Audi A5 stond vorig jaar ook al in deze lijst, maar dat was enkel de coupé. Met de komst van de Audi A5 als de algemene benaming voor het middenklasse model van Audi, viel nu ook het doek voor de A5 Cabriolet en Sportback. Omdat de naam A4 wordt bewaard voor de elektrische invalshoek voor dit segment, is ook dat na 25 jaar niet meer de benaming voor de middenklasse Audi-sedan. Die zijn opgevolgd door de A5 en S5 (Avant) en een coupé of cabrioversie daarvan staat niet op de planning.

Wat moet ik nu kopen?

De nieuwe Audi A5 sedan, of als je een coupé of cabrio wilde niks en je huidige A5 B9 oprijden.

Citroën C3

Bij Citroën wordt er middels de nieuwe (ë-)C3 slim gebruik gemaakt van het compacte Stellantis-platform dat je ook kent van de Grande Panda. Het enige nadeel: het wordt automatisch een soort crossover. Daardoor valt de C3 Aircross logischerwijs ten faveure van de nieuwe C3 Aircross, maar eigenlijk is die een maatje groter en is de normale C3 nu wat de Aircross was. Daardoor valt er één model echt weg en dat is de standaard C3, Citroëns nuchtere en toch verrassend funky inslag in het B-segment. Deze mini-Cactus stond als een dapper dorpje, maar moet nu helaas op het lijstje van auto’s die weg gingen in 2024.

Wat moet ik nu kopen?

De nieuwe C3 en als je allergisch bent voor crossovers een fiets.

Fiat 500

Bij de Fiat 500 zou je juist zeggen: eindelijk. Het model werd uitgemolken zoals alleen Sergio Marchionne dat kon vroeger. Met een milde facelift was dit model al sinds 2007 in productie en zelfs toen de opvolger in de vorm van de 500e er al was, bleef Fiat de originele 500 als Hybrid nog verkopen. Grappig genoeg nu het doek is gevallen en de nieuwe 500e tegenvalt, wordt er nu gekeken om dat model te produceren met een benzinemotor. Als dat besefmomentje eerder was gekomen, had de Fiat deze lijst waarschijnlijk niet gehaald.

Wat moet ik nu kopen?

Een Fiat 500e, binnenkort dus waarschijnlijk met benzinemotor. Of een Panda Hybrid.

Honda e

Ach, nee toch? Honda’s superschattige elektrische B-segmenter heeft de pijp aan Maarten gegeven na vier jaar. Honda durft nog niet volledig in te zetten op EV en de e was een manier om een compacte EV toch aantrekkelijk te maken. Qua looks lukte dat, met een retro-achtig design met leuke ronde lampjes, min of meer geïnspireerd op de allereerste Civic. De e had ook tech aan zijn zijde, met cameraspiegels, een groot horizontaal scherm binnenin en ietwat uniek: een HDMI-poort met 230V-aansluiting, dus je kon net als de Max Power-auto’s van vroeger gewoon je PlayStation aansluiten. Leuk voor tijdens het laden. Daarover gesproken: dat deed je nogal veel met de Honda e, want de actieradius was realistisch zo’n 200 kilometer en dat was voor de vanafprijs van dik 30.000 euro nogal wat. Wanneer ze afschrijven naar pak ‘m beet 10.000 euro of minder best een leuke tweede auto, maar als enige auto eentje met te veel praktische nadelen.

Wat moet ik nu kopen?

Een Mazda MX-30 als het vinden van een niet zo indrukwekkende Japanse EV je doel was. Anders letterlijk alles wat je voor 30.000 euro elektrisch kan vinden, maar accepteren dat het geen Honda wordt.

Mazda 6

Na twaalf jaar is het voor Mazda tijd om de 6 aan de wilgen te hangen. De in 2012 gepresenteerde D-segmenter was samen met de CX-5 de eerste lichting van de breuk met Ford, dus zowel de designtaal als het platform als de gloednieuwe Skyactiv-motoren waren uniek voor Mazda. Met twee flinke facelifts hield de 6 het vol tot en met afgelopen jaar, waarna Mazda de auto uit de schappen haalde. De verkoop van D-segment sedan- en stationwagons is volledig ingezakt en Mazda wist de 6 eigenlijk nooit aantrekkelijk genoeg te prijzen om hem écht voordelig te maken, vandaar dat ‘ie hoort bij de auto’s die weg gingen in 2024. Jammer, maar dat maakt ‘m als occasion des te leuker. Overigens keert de sedan terug onder de naam EZ-6, maar dan als EV en ontwikkeld samen met het Chinese merk Changan.

Wat moet ik nu kopen?

Een jong gebruikte, want zo Mazda als dit wordt een D-segmenter niet meer. Anders een EZ-6. Heel eventueel een CX-5, maar met een 6 zeg je eigenlijk dat je dat expliciet NIET wilde.

Opel Crossland

Oh jeetje, ach gut, nee toch, meen je… oké, je hoeft niet te doen alsof je de Crossland gaat missen, de kans dat jij en je vrouw dezelfde ANWB-jas en fiets hebben is immers niet bizar groot als je dit leest. Dat was namelijk, ogenschijnlijk expres, wat Opel wilde met de Crossland. Omdat de Mokka een wat hipper model werd, moest er nóg een auto komen die de mensen bediende die een no-nonsense crossover zochten. Dat werd de Crossland. Eigenlijk is dat dan ook de directe opvolger van de net zo belegen eerste generatie Mokka. En voor ruimte komt er nog de nieuwe Frontera.

Wat moet ik nu kopen?

De Opel Mokka of Frontera.

Renault Mégane Grandtour

Ook hier was het afscheid van de Mégane hatchback al gebeurd, omdat die direct opgevolgd wordt door de Mégane E-Tech. Door diens sandwich-bodem om de batterij te kunnen plaatsen is dat een soort crossover geworden. De hatchback was in Nederland ook lang niet de populairste Mégane. Dat was de Grandtour, een compacte estate. Wie is er niet groot mee geleased? Voor jonge gezinnen en mensen die een voordelige en toch verrassend ruime auto zochten was de Mégane eigenlijk zo perfect dat de upgrade naar een Talisman bijna onnodig was. Vandaar dat Renault de Grandtour nog even bleef verkopen naast de Mégane E-Tech, want je topverkoper nekken is financiële suïcide. Helaas zijn die topverkoper-dagen achter de rug.

Wat moet ik nu kopen?

Een Renault Mégane E-Tech of Symbioz. Qua ruimte een Austral, maar qua prijs wordt dat geen pretje vergeleken met de Mégane.

Renault Twingo Electric

Raar maar waar: voor het eerst sinds 1993 verkoopt Renault geen Twingo meer. Het superhippe en bijzondere eerste model sloeg in als een bom en is nog steeds een cultauto van jewelste. Dat was echt een uniek model, terwijl de tweede generatie altijd een beetje heeft gevoeld als een mini-Clio, ook al is dat helemaal geen belediging. En bij de derde generatie maakte Renault weer een ommezwaai en werd de Twingo een auto die zijn platform deelde met de nieuwe Smart Fortwo en Forfour. Dat betekende dat de motor achterin lag en ook de achterwielen voor aandrijving moesten zorgen. Als benzinemodel liet Renault de Twingo al een tijdje in het verleden om nog tot en met 2024 de Electric als elektrische Twingo te verkopen. Een nobel idee, maar de Twingo kon net geen potten breken ondanks zijn prijskaartje van net iets meer dan 20.000 euro.

Wat moet ik nu kopen?

Niks, en even wachten tot 2026 wanneer een nieuwe Twingo E-Tech met retro-design komt.

Renault ZOE

Wat wel potten kon breken was het model boven de Twingo, die Renault ook op de lijst heeft gezet van auto’s die weg gaan in 2024. Dat is natuurlijk de ZOE. Renault had zo rond 2010 al grote ambities op het gebied van EV’s met de Fluence ZE, Twizy, Kangoo ZE en ZOE. Drie daarvan flopten volledig, maar de ZOE was verrassend aantrekkelijk. Renault begon met een constructie waar de auto qua kosten losstond van de accu (die kon je leasen) en zo was de accu, datgene waar iedereen het meeste vrees voor had, inwisselbaar wanneer deze teveel degradeerde. De ZOE kreeg vele updates om qua laden en actieradius steeds verder te groeien tot een punt dat je voor zo’n 30.000 auto gewoon een zeer nette EV had. Renault heeft misschien wel alles wat ze nu aan EV’s verkopen te danken aan de ZOE, waaronder de nieuwe 5 en die kan eigenlijk alles wat de ZOE kan, maar beter.

Wat moet ik nu kopen?

De nieuwe Renault 5 natuurlijk (dat moet je sowieso).

Smart Fortwo/Forfour

De Smart was eigenlijk briljant. Ja, we noemen het ‘de Smart’, want de Fortwo is het dichtst bij het originele idee waarvoor Smart ontstond wat er was. Smart was namelijk een project van Swatch om een trendy stadsauto te bouwen in de stijl van hun horloges. Toen dat allemaal uitdagender bleek dan gedacht, wilde Swatch de moed opgeven en nam Daimler de tent over om Smart een submerk van Mercedes te maken. De City Coupé, later Fortwo, had de proporties van een brommobiel maar de capabiliteit van een serieuze volwaardige auto. Smart heeft de Fortwo nog best lang kunnen verkopen voordat duidelijk werd dat je merk niet kan rusten op een one trick pony. Tevergeefs werd gepoogd de verkopen op te krikken met auto’s als de eerste Forfour en Roadster, maar na de derde generatie Fortwo die nog één keer een Forfour kreeg (het zustermodel van de Twingo) was het klaar. Ook beide modellen aanbieden als EV kon het merk niet redden. Nu is Smart een product van Geely en hoef je niks te verwachten behalve elektrische crossovers. Al schijnt een nieuwe Fortwo ’te komen wanneer de gelegenheid er weer is’.

Wat moet ik nu kopen?

Een Microlino of Citroën Ami, maar als je per se Smart wil blijven rijden zal je toch echt moeten leren fileparkeren.

Toyota Camry

De Toyota Camry op een lijst van auto’s die weg gingen in 2024, weet je zeker dat het geen typefout is en 2004 bedoeld werd? Nee hoor, de Camry maakte een verrassende comeback in 2018. Toyota verkocht al sinds de vroege jaren ’00 geen Camry meer in Europa, omdat de auto nogal Amerikaans georiënteerd was. De Avensis was een beter recept voor ons. Grappig genoeg werd de Avensis de das om gedaan en is het de Camry die onze prijslijsten weer kwam vergezellen. In één uitvoering, de 2.5 Hybrid. Geen daverend succes, zo schijnt het dat de verkopen in het eerste jaar min of meer exact het aantal Toyota-dealers in Nederland was. Als taxi is het overigens een populair model in vele Europese steden. Helaas is dat niet genoeg en verliet de Camry ons continent weer in 2024.

Wat moet ik nu kopen?

Een Lexus ES en als dat te premium is een Prius.

Volkswagen Arteon

Dan de auto die te cool was voor Volkswagen. De Arteon trekt de lijn door die Volkswagen begon met de Passat CC. Want wie een Passat te zakelijk vond, vond de sierlijke CC wellicht de oplossing. CC staat overigens voor Comfort Coupé en heeft niks te maken met het zijn van een coupé/cabriolet. De Arteon volgde de CC in 2017 op en deed precies hetzelfde, het was een veel gladder en spannender design dan de Passat. Technisch was het tweetal uiteraard vrijwel identiek. Na een facelift kwam de Arteon zelfs als Shooting Brake en als 272 pk sterke R. Volkswagen wilde hun aanbod sedans al stroomlijnen door de Passat B9 enkel als Variant te leveren en nu moet ook de Arteon het veld ruimen ten faveure van de ID.7. Overigens beloofde VW dat de Shooting Brake nog even bleef, wat in Duitsland ook zo is. Op de Nederlandse website is het akelig stil onder het kopje Arteon voor beide carrosserievormen.

Wat moet ik nu kopen?

Als het je nog lukt een Arteon Shooting Brake, anders een ID.7 of nieuwe Audi A5.

Volvo S60

De Volvo S60 is een stijlvolle sedan zoals niet veel merken dat kunnen of konden. Ooit was dit hét segment van Volvo, nu nemen de crossovers het feestje over. En dat is wel jammer, want het heeft de Zwedezen doen besluiten om de S60 toch maar uit productie te halen. Men koos toch sneller voor de V60 en nog veel sneller voor een XC60, of de prijstechnisch betere (X)C40. Helaas eindigt de S60 daardoor op de lijst van auto’s die weg gingen in 2024. Voor benzinesedans van Volvo wordt het zo een stil geheel. Letterlijk en figuurlijk, want veel van de S60 komt terug in de Polestar 2 en er gaan geluiden dat een elektrische ES60 de S60 moet opvolgen.

Wat moet ik nu kopen?

Een V60, XC60, Polestar 2 of even wachten op de waarschijnlijk geplande ES60.