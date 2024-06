Deze epische stuurmansweg moet je dit jaar overslaan

Mocht jij een hele gave stuurmansweg op je roadtriplijst willen zetten, dan moet je dit jaar niet naar het noorden trekken.

Het is zo’n typische TopGear-esque vraag: waar moet je heen voor de beste stuurmansweg van Europa? Laten we het zo zeggen: de N305 tussen Biddinghuizen en Zeewolde in ieder geval niet. Of eigenlijk kan je Nederland vrijwel in zijn geheel links laten liggen. Voor de echt gave wegen heb je echter voldoende opties. Pak de NC500 in Schotland, bombardeer jezelf over de Stelviopas (of eigenlijk elke Alpenpas) en je kan zelfs naar Roemenië om de Transfăgărășan te pakken. En mocht je een Scandinavische roadtrip willen maken en toevallig een lekker sturende auto onder de bips hebben, dan is volgens velen de Trollstigen verplichte kost. Deze komt door een dal en is grotendeels ‘gewoon een weg’, behalve dan één gedeelte waar die even een wat hoger gedeelte door moet. En heb je ineens een episch tiental aan haarspeldbochten met geweldig uitzicht.

Gevaar

Genoeg om gemiddeld rond de miljoen mensen richting Trollstigen te laten trekken om te kijken hoe mooi die weg is, waaronder natuurlijk ook petrolheads op zoek naar een geweldige stuurmansweg. En dan moet je bedenken dat de weg enkel in de zomer open is. We zitten dus weer in het seizoen dat je naar Noorwegen zou kunnen trekken om de Trollstigen eens te beproeven. Zou kunnen, want op last van de autoriteiten is de weg gesloten voor de rest van het jaar.

Dit omdat er in de afgelopen twee jaar vijf gevallen waren waar een steen op een auto viel. Dit heeft enkel schade, geen dodelijke slachtoffers als gevolg, maar volgens de manager van de weg is het ‘wachten tot dat wel gebeurt’ als de weg openblijft. Dus gaat ‘ie dicht, totdat er een plan is om de weg te beveiligen. Een uitzichtpunt aan de zuidkant van de haarspeldbochten blijft wél open.

Klap

Lokale ondernemers zijn gemixt over de beslissing. Aan de noordkant zegt een uitbater van een camping dat ze het sluiten van de Trollstigen aan zagen komen. Nou is dat wel de kant die het best bereikbaar is, want aan de andere kant in het dorpje Valldal is men niet blij. De Trollstigen is de makkelijkste weg om daar te geraken zonder een veerboot te pakken aan de zuidkant. Die verwachten een klap voor plaatselijke ondernemers. Wat er precies gaat gebeuren met de Trollstigen is nog een groot raadsel en wanneer de vette stuurmansweg weer open gaat is eveneens onduidelijk. (via NRK)

Foto: Noorse roadtrip met twee dikke Mercedessen, via @GijsSpierings op Autoblog Spots.